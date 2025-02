"Wir sind nicht wettbewerbsfähig!" NBA-Star Paul George von den Philadelphia 76ers zerlegt sein eigenes Team

Bei den Philadelphia 76ers brodelt es gewaltig. Paul George nahm sich nun seine eigene Mannschaft zur Brust.

Die Philadelphia 76ers sind aktuell die größte Enttäuschung der laufenden Saison. Als Playoff- oder sogar Championship-Contender gestartet, stecken die Sixers mittlerweile in der zweiten heftigen Krise der Spielzeit. In der Nacht auf Dienstag setzte es die achte Pleite in Folge - und nach dem abermals desaströsen 110:142 gegen die Chicago Bulls nahm Paul George kein Blatt vor den Mund.