Van Gaal stichelt gegen Rummenigge

Louis van Gaal lässt sich von keiner Person in seine Aufstellungen reden (17.45 Uhr). Inter Mailand soll Pep Guardiola als Nachfolger für Rafael Benitez im Blick haben (16.25 Uhr). Die Tottenham Hotspur prüfen die Möglichkeit, Karim Benzema im Winter auszuleihen (11.59 Uhr). Thomas Schaaf bot seinem Team den Rücktritt bei Werder Bremen an (9.05 Uhr) Bayerns Sportdirektor Christian Nerlinger saß in Genua auf der Tribüne (9.20 Uhr).

17.45 Uhr: Gerade schienen sich die Wogen bei Bayern München ein wenig geglättet zu haben, da gibt es bereits den nächsten Knatsch in der Führungsetage. Auf die Forderung von Karl-Heinz Rummenigge, dass im Champions-League-Spiel am Dienstag gegen den AS Rom (20.30 Uhr im LIVE-TICKER) auch ein paar Ersatzspieler ran sollten, entgegnete Trainer Louis van Gaal auf der Pressekonferenz vor dem Spiel ganz kühl: "Er macht nicht die Aufstellungen." Bahnt sich da bereits der nächste Streit an?

17.30 Uhr: Mit dezimierter Truppe reist Real Madrid zum Champions-League-Spiel am Dienstag zu Ajax Amsterdam (20.30 Uhr im LIVE-TICKER). Nachdem Jose Mourinho die angeschlagenen Sami Khedira und Gonzalo Higuain bereits nicht mitnahm, um sie für El Clasico gegen den FC Barcelona zu schonen, wird auch Innenverteidiger Ricardo Carvalho nicht mit in die Niederlande reisen. Der Portugiese hat wohl genauso wie Khedira Muskelprobleme.

17.20 Uhr: Filippo Inzaghi schlägt schon einmal seinen Nachfolger vor. Da der Stürmer voraussichtlich bis zum Ende der Saison ausfällt, könnte sich der AC Milan auf seiner Position im Winter verstärken. Gegenüber "SkySport Italia" verriet der Italiener schon mal: "Ich würde sagen, dass Alberto Paloschi vom AC Parma mich am besten ersetzen könnte, auch wenn er nach seiner Verletzung auch noch nicht vollkommen fit ist." Zu seiner eigenen Verletzung sagte Pippo: "Ich bin traurig wegen der Verletzung, weil es davor so gut für mich lief."

17.06 Uhr: Eine weitere schlechte Nachricht ereilt Werder Bremen. Nach der Verletzung am Samstag im Spiel gegen den FC Schalke 04 wird Mittelfeldspieler Wesley aller Voraussicht nach bis zum Ende der Hinrunde pausieren, dies berichtet die "Kreiszeitung Syke". Eine genaue Diagnose gab der Verein noch nicht ab. Für das Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Tottenham Hotspur (20.30 Uhr im LIVE-TICKER) muss Trainer Thomas Schaaf wohl auf mehrere Amateurspieler zurückgreifen.

16.51 Uhr: Luis Suarez machte es am Wochenende wie Edward Cullen. Den kennen gemeinhin nur kreischende Mädchen aus der "Twilight-Saga". Doch der Uruguayer bringt den Vampirismus jetzt in die europäischen Fußballstadien. Im Ligaspiel gegen PSV Eindhoven biss er seinen Gegenspieler Otman Bakkal einfach in die Schulter, bekam allerdings nicht einmal eine Karte dafür. Jetzt bekommt er aber doch die Folgen zu spüren. Sein Verein Ajax Amsterdam suspendierte den Stürmer für zwei Ligaspiele und verdonnerte ihn zu einer Geldstrafe.

16.37 Uhr: Mit guten Nachrichten aus Hannover verlass ich Euch für heute. Laut "Kicker" stehen Vertragsgespräche bei den Niedersachsen an. Bei der positiven Bilanz in dieser Saison drängen die Verantwortlichen auf die Vertragsverlängerung mit Trainer Mirko Slomka. Manager Jörg Schmadtke sprach mit dem "Kicker" über die Entwicklung in den Vertragsverhandlungen: "Er macht einen guten Job mit seinem Team. Ich glaube, dass wir noch vor der Winterpause ein Ergebnis haben."

16.25 Uhr: Die Stimmen mehren sich, dass die CL-Partie gegen Twente am Mittwoch (20.30 im LIVE-TICKER) tatsächlich zum Schicksalsspiel für Inter-Trainer Rafael Benitez werden wird. Nach Recherchen des Journalisten Graham Hunter (ist unter anderem für SKY UK tätig) arbeitet Inter bereits daran, für die kommende Saison Pep Guardiola zu gewinnen. Das veröffentlichte Hunter auf seinem Twitter-Account. Demnach würden die Nerazzurri im Falle einer Benitez-Entlassung zunächst eine Interims-Lösung bis zum Saisonende suchen. Danke an unseren Kolumnisten Raphael Honigstein für den Hinweis!

15.48 Uhr: Der Verwaltungsrat des 1. FC Köln soll sich am Sonntag für die Ablösung von Manager Michael Meier ausgesprochen haben. Dies wollte der Pressesprecher Christopher Lymberopoulos aber nicht bestätigen. Schon bei der Mitgliederversammlung hatte Präsident Wolfgang Overath sich geäußert, dass man sich Gedanken über Meier machen werde. Der Hauptgrund an Meier festzuhalten, solle laut "sid" die hohe finanzielle Entschädigung von Meier sein, die auf gut eine Million Euro beziffert wird.

15.35 Uhr: Jose Mourinho hat vor, seinen Ehrgeiz noch viele Jahre zu behalten. In der "Sun" wird er zitiert: "Wenn ich 50, 60 bin, sehe ich mich immer noch im Fußball, mit den gleichen Ambitionen und Zielen." Er hofft auch auf eine lange Tätigkeit im Fußball, wie Sir Alex Ferguson, den er auch noch einige Zeit auf der Trainerbank sehen möchte: "Ich hoffe er macht noch einige Jahre weiter und ich stehe ihm noch einige Male gegenüber."

15.14 Uhr: Liverpool hat nach einem katastrophalen Saisonstart den Weg wieder in die Erfolgsspur gefunden und lässt nun Ambitionen anklingen, wieder oben mitzumischen. Glen Johnson sagte im "Daily Mirror": "Wir glauben, dass wenn wir einen Lauf starten, bald oben sind, um die oberen vier Plätze anzugreifen." Warum er das glaubt, begründet er folgendermaßen: "Jedes Team hat dort Punkte liegen lassen, wo es keiner geglaubt hat", sagte der Verteidiger. Weiteren Auftrieb soll die Rückkehr von Joe Cole geben, der am Sonntag gegen Tottenham zurück erwartet wird.

15.04 Uhr: Für die Roma steht einiges auf dem Spiel! Während den Bayern schon ein Unentschieden zum Gruppensieg reicht, brauchen die Italiener einen Sieg in der Champions League (Di., 20.30 Uhr im LIVE-TICKER). "Das Match gegen Bayern ist für uns von fundamentaler Bedeutung. Gegen Bayern und gegen Cluj müssen wir das Beste leisten, um die Qualifikation zu schaffen", schreib Francesco Totti in der "Corriere dello Sport". Trainer Claudio Ranieri huldigt den FCB vor der Partie mit folgenden Worten: "Bayern hat eine großartige Taktik und Meisterspieler."

14.53 Uhr: Neben Raul strahlte nach dem 4-0-Sieg gegen Bremen vor allem einer: Peer Kluge! Mit seiner aggressiven Spielweise gefiel der defensive Mittelfeldspieler und hat vorerst seinen Stammplatz erkämpft, schreibt der "Kicker". Nur einer dürft weniger zufrieden sein: Jermaine Jones. Er durfte dem Spektakel nur von der Tribüne aus beiwohnen und wird wohl auch in Zukunft in seiner modischen Winterjacke mit Fellapplikation zusehen müssen.

14.43 Uhr: Patrick Helmes beschwert sich über seine Reservistenrolle und muss nun zum Rapport, berichtet die "Bild"! Als er zu Beginn der Saison seinen Museklfaserriss überwunden hatte, musste er auf der Bank Platz nehmen, weil er noch nicht fit war. Nun durfte Eren Derdiyok gegen die Bayern zwei Wochen nach seinem Muskelfaserriss wieder ran und Heynckes sagte zu dessen schlechter Leistung: "Eren war aber nicht bei 100 Prozent". Darüber erzürnt machte Helmes seinem Ärger Luft: "Hier wird mit zweierlei Maß gemessen - das ist nicht gut", sprach's und wurde für Dienstag zum klärenden Gespräch geladen.

14.30 Uhr: Schlechte Nachrichten für den FC Augsburg. Offensivkraft Ibrahima Traore fehlt dem Zweitligisten ungefähr drei Monate, nach einer Verletzung, die aus dem Spiel gegen Karlsruhe am Sonntag resultiert. Die "tz" berichtet von einer "komplexen Innen- und Außenbandverletzung".

14.12 Uhr: Marouane Chamakh vom FC Arsenal will die Niederlage gegen die Spurs schnell vergessen und sieht im Champions-League-Duell gegen Braga (Di., 20.30 Uhr im LIVE-TICKER) die perfekte Gelegenheit dafür. "Es wird uns helfen, das Tottenham-Spiel zu vergessen. Wir müssen uns jetzt auf Braga konzentrieren und einen Sieg holen", sagte er "ESPN Soccernet".

update14.01 Uhr: Ancelotti verlässt Chelsea? Absoluter Nonsens! "ESPN Soccernet" räumt mit den Gerüchten auf und erklärt, dass Carlo Ancelottis Aussagen falsch interpretiert wurden. Er beklagte sich nicht über seine mangelnde Kontrolle, sondern verglich sich mit Sir Alex Ferguson: "Ferguson hat die totale Kontrolle über das Team, ich nur über die technischen Belange." Auch der zahlreichen Kritik tritt er offensiv entgegen: "Eine schwierige Phase und trotzdem an der Tabellenspitze zu bleiben, ist gut für ein Team."

13.37 Uhr: Schalke empfängt am Mittwoch zeitgleich Olympique Lyon (20.30 Uhr im LIVE-TICKER) und kann sich auch schon auf ordentlich Gegenwehr einstellen. Jimmy Briand von Lyon will nach der 3-4-Niederlage gegen Benfica nicht die nächste Pleite einfahren. "Wir haben gegen Benfica eine Ohrfeige bekommen und wir werden jetzt nicht die nächste Wange hinhalten" sagte er "Uefa.com".

13.11 Uhr: Ihr diskutiert nur über die Höhe des Sieges, wenn Tottenham am Mittwoch auf Werder Bremen in der Champions League trifft. (20.30 Uhr im LIVE-TICKER) Rafael van der Vaart sieht in der Partie allerdings keinen Selbstläufer. "Wir müssen vorsichtig sein, Werder kann weiterhin guten Fußball spielen. Wenn wir nicht dagegenhalten, könnten wir Probleme bekommen. Die Qualität bei Werder ist da, auch wenn es nicht so läuft," sagte er dem "Kicker".

12.59 Uhr: Der von Trainer Gheorge Hagi suspendierte Zvjedzan Misimovic äußerte sich nun zu seiner Lage: "Wenn man mich hier nicht mehr will, werde ich gehen", zitiert ihn die "WAZ". Die Zeichen stehen also auf Wechsel. Falls Galatasaray die nächste Transferrate nicht an seinen Ex-Klub Wolfsburg zahlt, fielen auch die Transferrechte zurück nach Niedersachsen und Misimovic würde wieder im Kader der Wölfe stehen. Dort will der Spielmacher aber nicht wieder auflaufen und so käme, weil er in dieser Saison schon bei zwei Vereinen im Kader war, nur ein Land infrage, das seine Saison im Kalenderjahr beendet. So wie Russland.

12.32 Uhr: Nicht im Flieger nach Rom zum Spiel gegen den AS Rom (Di., 20.30 im LIVE-TICKER) saßen van Bommel, Badstuber, Klose und Olic, die verletzt ausfallen, sowie Bastian Schweinsteiger, der gelbgesperrt pausieren muss. Martin Demichelis rutscht dafür wieder in den Kader und Franck Ribery könnte sogar in der Startformation stehen, um Spielpraxis zu sammeln.

12.26 Uhr: Bastian Schweinsteiger bleibt bei den Bayern! Zumindest bis Juni 2012, sagte Karl-Heinz Rummenigge heute in München vor dem Abflug nach Rom. "Ich habe immer gesagt, dass wir den Vertrag mit Bastian unbedingt verlängern wollen. Daran arbeiten wir. Aber wenn das nicht gelingt, dann bleibt er sicher bis zum 30. Juni 2012 beim FC Bayern." Damit widersprach er Trainer Louis van Gaal, der vorschlug, Schweinsteiger zu verkaufen, falls er nicht plant zu verlängern.

12.14 Uhr: Der Karlsruher SC hat mit Uwe Rapolder seinen Wunschkandidaten als neuen Trainer vorgestellt. Rapolder war zuletzt bei Koblenz angestellt und wurde dort im Dezember 2009 entlassen. Er soll die Badener vor dem Absturz in die dritte Liga bewahren.

11.59 Uhr: Tottenham will die Vormachtstellung der großen Vier in der Premier League angreifen. Nach dem Sieg über Arsenal spuckt Trainer Harry Redknapp in der "Daily Mail" große Töne: "Warum soll nicht mal ein anderer Klub Meister werden? Es ist die offenste Saison aller Zeiten." Und Tottenham will weiter aufrüsten. Der Klub streckt die Fühler nach Karim Benzema aus und prüft angeblich die Möglichkeit, ihn im Januar von Real Madrid auszuleihen.

11.40 Uhr: Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge fordert mit Nachdruck neue Reformen bei der FIFA. Ganz oben auf der To-do-Liste sieht er, nach wie vor, die kostenlose Abstellung von Nationalspielern. Im "Kicker" verleiht er seiner Meinung viel Pathos: "Gelingt uns kein Konsens, wird irgendwann eine Beschwerde eingeleitet. Und dann gnade Gott der FIFA!"

11.31 Uhr: Zwietracht bei der Eintracht: Griechenstürmer Ioannis Amanatidis ist seine Reservistenrolle Leid und beklagt sich öffentlich über Michael Skibbe: "Ich denke, das Leistungsprinzip ist bei uns außer Kraft gesetzt." Er sei topfit, aber bekommt nach wie vor keine Einsatzzeit. Er wäre wohl der erste Spieler aller Zeiten, wenn er mit so einer Aussage einen Platz in der nächsten Startelf bekommt.

11.20 Uhr: Erhält Chelsea jetzt die Quittung dafür, dass sie Carlo Ancelottis Assistenten Ray Wilkins entlassen haben? Kurzfristig wurde Wilkins durch Michael Emenalo ersetzt, der Roman Abramowich nahe stehen soll und Ancelotti hatte dabei keinerlei Mitspracherecht. Mehrere englische Medien berichten übereinstimmend darüber, dass der Trainer des Premier-League-Tabellenführers nun über einen Rücktritt nachdenkt. Er sehe darin eine Unterwanderung seiner Autorität. Und sagt, er habe nicht "die totale Kontrolle über das Team". Wir danken unserem User liverpoool für seinen Hinweis.

11.07 Uhr: Mike Hanke vergisst trotz seines Siegtores gegen Hamburg nicht seinen schlechten Stand bei Hannover. "Die Mannschaft spielt eine riesige Saison, aber bei mir ist nichts rosig. Auch nicht mit dem Tor! Ich bin sehr enttäuscht, dass ich kaum Einsätze bekomme", spricht er sehr angesäuert. Die "Bild" spekuliert bereits über einen Wechsel im Winter.

10.56 Uhr: Thomas Schaaf analysiert die Krise bei Werder. In einem Interview mit der "Syker Kreiszeitung" entgegnete er auf die Frage, wo die Mannschaft am meisten krankt: "In der Defensive. Es ist zu einfach, gegen uns Tore zu erzielen. Wir können uns aber auch vorn überhaupt nicht durchsetzen." Also war seine Antwort doch zu unpräzise. Richtigerweise hätte er dementsprechend antworten: Überall!

10.44 Uhr: Jose Mourinho ist auch nach dem Verlassen von Chelsea noch ein gefragter und geachteter Mann in England. Er wurde nun für die Erfolge mit Chelsea in die Hall of Fame der Trainer der englischen Liga aufgenommen. Vorgestellt wurde er mit dem Satz: "Lasst Harry Potter die Bühne betreten, den Magier, der alles, was er anfasst in einen Meisterschaftstitel verwandelt."

10.33 Uhr: Böse Schelte für Englands Nationalcoach Fabio Capello! Stürmer Legende Alan Shearer sprach mit "BBC Radio 5" und zerpflückt ihn verbal: "Wenn jeder Spieler fit wäre, bin ich mir nicht sicher, dass er wüsste, welche Spieler und welches System er spielen lassen würde." Und er setzt noch einen drauf: "Die Qualifikation vor der WM war ein großer Erfolg, aber es scheint, als würden wir Rückschritte machen."

10.21 Uhr: Das Schwabenländle tobt: Nach dem, sagen wir mal, umstrittenen Elfer für Köln gestern sind die Verantwortlichen fuchsteufelswild. Stuttgart-Manager Fredi Bobic kritisierte die Entscheidung des Schiedsrichters Christian Dingert: "Das war eine absolute Frechheit und ein Witz". Auch der Verursacher Georg Niedermeier sprach von einem "normalen Zweikampf", den Köln-Trainer Frank Schaefer laut eigenen Aussagen nicht mitbekommen hat. Lukas Podolski interessierte das nicht und äußerte sich gewohnt philosophisch: "Ein Elfer geht rein oder nicht. Bei mir ging er rein."

10.08 Uhr: Charles N'Zogbia ist bei Wigan Athletic nur auf der Durchreise. Daraus macht er keinen Hehl und auch der Klub weiß das. Im "Daily Star" wird der französische Mittelfeldspieler bezüglich Transfergesprächen mit der Vereinsführung zitiert: "Ich gebe 100 Prozent für den Klub, aber wenn mich ein größerer Verein will, dann steht die Tür offen für Diskussionen." Jetzt soll, Medienberichten zufolge, Marseille interessiert sein und ein solches Angebot wäre für N'Zogbia "etwas, das man nicht ablehnt".

9.57 Uhr: Real Madrid muss am fünften Spieltag der Champions League gegen Ajax Amsterdam auf Sami Khedira und Gonzalo Higuain verzichten. Der deutsche Mittelfeldakteur fehlt aufgrund einer Oberschenkelverletzung und der argentinische Stürmer leidet unter Schmerzen im unteren Rücken.

9.43 Uhr: "Dort sind vier Schiedsrichter auf dem Platz und wenn die sich dazu entschieden, nichts zu tun, dann war da auch nichts, weswegen man etwas tun sollte", lautet der O-Ton von Inters Coach Rafael Benitez. Okay, dann haben sich wohl eine Menge Leute geirrt, als sie Samuel Eto'os zidane'sche Entgleisung gegenüber Bostjan Cesar sahen. Benitez nimmt seinen Stürmer weiter für seinen Kopfstoß in Schutz: "Man kann sehen, Eto'o bekam einen Schlag ab und hat auf eine Provokation reagiert." Ein Mann mit seiner Erfahrung sollte jedoch besonnener reagieren, dachte man aber auch bei Zinedine Zidane.

9.31 Uhr: Gerard Houllier will Aston Villa in der Defensive verstärken. Wie der "Daily Mirror" berichtet, will Villa-Coach Houllier noch in der Winterpause zuschlagen: David Wheater von Middlesbrough soll im Januar für 1,4 Millionen Euro zu Aston Villa wechseln, ehe im Sommer mehr Konkurrenz um ihn herrscht, da er dann ablösefrei wäre. Der ehemalige U-21-Nationalspieler Englands solle zudem die Abwehrschwäche beenden und den in die Jahre gekommenen Richard Dunne ersetzen.

9.20 Uhr: Die Bayern scouten fleißig. "Sky Italia" schreibt von einem prominenten Gast aus München beim Spiel zwischen Genua und Juventus Turin: FCB-Sportdirektor Christian Nerlinger soll auf der Tribüne gewesen sein. Wegen Domenico Criscito? Der 23-jährige italienische Nationalverteidiger ist angeblich in den Fokus der Bayern gerückt. Criscitos Berater äußerte sich gegenüber "tuttomercatoweb.com": "Nerlinger war zusammen mit mir im Stadion. Mehr kann ich nicht sagen. Dass Criscito den Bayern gefällt, ist keine Neuigkeit."

9.05 Uhr: Los geht's mit den krisengeschüttelten Bremern. Die "Bild" will erfahren haben, dass Trainer Thomas Schaaf die Mannschaft "mindestens einmal" gefragt haben soll, ob er seinen Job aufgeben soll: "Dann sitzt hier ein anderer vor euch." Eine Antwort der Spieler soll ausgeblieben sein. Allofs hatte sich öffentlich hinter Schaaf gestellt, zum Thema Trainerentlassung jedoch auch gesagt: "Wenn aber in einem Gremium eine andere Meinung vorherrscht, ist das kein Tabuthema."

