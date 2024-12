RB Leipzig ist heute zum dritten Mal in dieser Saison in der Champions League gefragt, Roter Stern Belgrad ist zu Gast. Wer den Spaß im TV und Live...

RB Leipzig ist heute zum dritten Mal in dieser Saison in der Champions League gefragt, Roter Stern Belgrad ist zu Gast. Wer den Spaß im TV und Livestream überträgt, verrät SPOX!

RB Leipzig empfängt am heutigen Mittwoch, dem 25. Oktober, zuhause Roter Stern Belgrad. Um 21 Uhr geht es in der Red Bull Arena los.

Leipzig geht mit nicht allzu schlechten Voraussetzungen in die heutige Partie: Drei Zähler hat der Klub durch den 3:1-Sieg über die Young Boys Bern auf dem Konto, gegen den amtierenden Champion Manchester City lieferte man trotz der 1:3-Niederlage eine gute Leistung ab. Heute könnten die Leipziger einen wichtigen Schritt in Richtung K.o.-Runde machen.

Das zu den Rahmenbedingungen, aber wo gibt es Red Bull heute im TV oder Stream? Das erfahrt Ihr hier!

RB Leipzig vs. Roter Stern Belgrad heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream?

Heute ist Mittwoch, und das bedeutet in Bezug auf Champions-League-Übertragungen eines: DAZN ist die einzige Anlaufstelle, die Ihr habt. Der Dienst strahlt auch RBL vs. Belgrad heute exklusiv aus, und zwar auf DAZN 2 (ab 20.45 Uhr) und im Stream auf der Website sowie in der App (Vorberichte ab 20.15 Uhr). Dieses Team begleitet Euch durch den Abend:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Michael Born

Experte: Sascha Bigalke

Einen Haken hat die Sache: Der Spaß ist leider nicht kostenlos, für DAZN Unlimited zahlt Ihr nämlich entweder 29,99 Euro monatlich im Jahresabo oder 44,99 Euro monatlich im Monatsabo. Hier findet Ihr alle Informationen zu den verschieden DAZN-Paketen.

RB Leipzig vs. Roter Stern Belgrad heute live: Der Liveticker von SPOX

Wenn Ihr eine Alternative zu DAZN sucht, ist eventuell unser Liveticker etwas für Euch. Damit bleibt Ihr ebenfalls immer auf dem Laufenden:

Hier geht's zum Liveticker der Partie RB Leipzig vs. Roter Stern Belgrad.

Champions League, RB Leipzig vs. Roter Stern Belgrad heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Leipzig: Blaswich - Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum - X. Schlager, Kampl - Xavi, Forsberg - Poulsen, Openda

Blaswich - Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum - X. Schlager, Kampl - Xavi, Forsberg - Poulsen, Openda Belgrad: O. Glazer - Mijailovic, Djiga, Dragovic - Nedeljkovic, Stamenic, I.-B. Hwang, Mitrovic - Bukari, Ivanic - Ndiaye

RB Leipzig vs. Roter Stern Belgrad heute live im Free-TV: Wichtigste Infos

Event: Champions League, 3. Spieltag

Champions League, 3. Spieltag Duell: RB Leipzig vs. Roter Stern Belgrad

RB Leipzig vs. Roter Stern Belgrad Datum: 25. Oktober

25. Oktober Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Spielort: Red Bull Arena (Leipzig)

Red Bull Arena (Leipzig) Übertragung im TV: DAZN 2

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League, 3. Spieltag: Die Gruppe G im Überblick