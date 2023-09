Die Young Boys Bern treffen in der Champions League heute auf RB Leipzig. Wie das Duell abläuft, könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Young Boys Bern vs. RB Leipzig - Anpfiff: 18.45 Uhr

Young Boys Bern vs. RB Leipzig: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn RB Leipzig ist mittlerweile Dauergast in der Königsklasse, es ist bereits die fünfte CL-Saison in Folge für die Bullen. Wenn das Ziel eines Einzugs in die K.o.-Phase erfüllt werden soll, muss gegen den Schweizer Meister am besten heute ein Auftaktsieg her, neben Roter Stern Belgrad bekommt Leipzig es nämlich auch noch mit Manchester City zu tun. Ob das klappt? Etwa 60 Minuten vor Beginn werden wir Euch hier die Aufstellungen mitteilen.

vor Beginn Das Hinspiel zwischen den beiden Klubs steigt in Bern, traditionsgemäß wird daher im Wankdorf-Stadion gekickt. Um 18.45 Uhr wird dort angepfiffen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Young Boys Bern vs. RB Leipzig!

Young Boys Bern vs. RB Leipzig: Champions League heute im TV und Livestream

Ihr könnt das Duell zwischen Bern und Leipzig heute bei DAZN verfolgen. Schon eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, also um 18.15 Uhr, beginnt der Streamingdienst mit Vorberichten. Dieses Team wird Euch dort in Empfang nehmen:

Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Moderator: Tobias Wahnschaffe

Tobias Wahnschaffe Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporterin: Ann-Sophie Kimmel

Parallel bietet DAZN auch eine Konferenz an. Kostenfrei ist der Dienst allerdings nicht, für die Champions League müsst Ihr DAZN Unlimited abbonieren.

Young Boys Bern vs. RB Leipzig: Offizielle Aufstellungen

Bern:

Leipzig: Blaswich - Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum - X. Schlager, Kampl - Xavi, Forsberg - Openda, Poulsen

Champions League: Die Sieger der letzten Jahre

