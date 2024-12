In der Champions League kommt es am heutigen Mittwochabend zum Aufeinandertreffen zwischen PSG und der AC Milan. Doch wer zeigt / überträgt das Spi...

In der Champions League kommt es am heutigen Mittwochabend zum Aufeinandertreffen zwischen PSG und der AC Milan. Doch wer zeigt / überträgt das Spitzenspiel live im TV und Livestream? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Tag geht der 3. Champions-League-Gruppenspieltag zu Ende. In der Königsklasse stehen am Abend erneut acht Partien auf dem Programm. In der Gruppe F kommt es unter anderem zum Duell zwischen PSG und der AC Milan.

PSG vs. AC Milan heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream?

Am heutigen Mittwoch, den 25. Oktober, trifft in der Champions League PSG auf die AC Milan. Die Begegnung in der Gruppe F wird um 21.00 Uhr im Parc des Princes in Paris angepfiffen.

Für beide Teams verlief der Champions-League-Auftakt eher durchwachsen. Nach einem souveränen 2:0-Sieg am 1. Spieltag gegen den BVB folgte für PSG in der Königsklasse Anfang Oktober der erste Dämpfer: Gegen Newcastle United verloren Kylian Mbappé deutlich mit 1:4. Wie läuft es heute für Paris Saint-Germain?

Mit zwei Zählern liegt AC Milan aktuell direkt hinter PSG in der Gruppe F. Die Mailänder sind in dieser noch jungen Champions-League-Saison bislang ungeschlagen, einen Sieg konnte das Team von Stefano Pioli allerdings auch noch nicht holen. Ein Spitzenspiel auf Augenhöhe erwartet uns am heutigen Abend im Prinzenpark in Paris.

Event: Champions League, 3. Spieltag

Champions League, 3. Spieltag Duell: PSG vs. AC Milan

PSG vs. AC Milan Datum: 25. Oktober

25. Oktober Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Parc des Princes, Paris

Parc des Princes, Paris Übertragung im TV: DAZN 2 (Konferenz)

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Das Champions-League-Spiel zwischen PSG und der AC Milan zeigt DAZN am heutigen Abend exklusiv im TV und Livestream. Zum einen zeigt der TV-Sender die Partie live und in voller Länge im Livestream. Kommentiert wird das Europapokalduell von Freddy Harder, Benny Lauth fungiertals Experte. Den Livestream von DAZN findet Ihr in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser.

Im TV könnt Ihr die Begegnung zwischen PSG und Milan ebenfalls verfolgen. Auf DAZN 2 seht Ihr das Champions-League-Gruppenspiel in der Konferenz, zusammen mit den fünf weiteren Spielen am späten Abend.

Ihr benötigt ein DAZN-Abo, um am heutigen Mittwochabend PSG vs. AC Milan live zu erleben. DAZN bietet Euch mit DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World die Wahl zwischen drei Abo-Modellen. Die Champions League seht Ihr jedoch nur mit einem DAZN-Unlimited-Abo. Alle Infos zu den verschiedenen DAZN-Paketen findet Ihr hier. Neben der Champions League zeigt DAZN auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NFL, die NBA, Tennis, Boxen und noch viele weitere Sporthighlights.

SPOX verfolgt die Champions-League-Partie zwischen PSG und dem AC Milan für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Hier bei SPOX verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Rasen. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Champions League, 3. Spieltag: Die Gruppe F im Überblick