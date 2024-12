Newcastle United vs. BVB heute live, Übertragung Borussia Dortmund: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Für Borussia Dortmund steht in der Champions League heute der 3. Spieltag an. Der Gegner? Newcastle United. Die wichtigsten Infos zur Partie und ih...

Für Borussia Dortmund steht in der Champions League heute der 3. Spieltag an. Der Gegner? Newcastle United. Die wichtigsten Infos zur Partie und ihrer Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

Nach zwei enttäuschenden Partien in der Champions League will der BVB gegen Newcastle United wieder angreifen. Los geht es um 21 Uhr, gespielt wird im St. James' Park in Newcastle.

DIE CHAMPIONS LEAGUE AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

In der Todesgruppe F lief der Auftakt für Dortmund so schwierig wie erwartet: Gegen Paris Saint-Germain verlor Schwarz-Gelb am Ende verdient mit 0:2, am 2. Spieltag holte das Team von Edin Terzic gegen die AC Milan immerhin immerhin ein 0:0. Gegen Tabellenführer Newcastle wartet nun also der nächste Härtetest.

So viel zu den Voraussetzungen, aber wo könnt Ihr die Borussia heute in Bewegtbild verfolgen? Das erklärt dieser Artikel!

Champions League, Newcastle United vs. BVB heute live: Offizielle Aufstellungen

Newcastle United: Pope - Trippier, Lascelles, Schär, Burn - Bruno Guimaraes, S. Longstaff, Joelinton - Almiron, Isak, Gordon

Pope - Trippier, Lascelles, Schär, Burn - Bruno Guimaraes, S. Longstaff, Joelinton - Almiron, Isak, Gordon BVB: Kobel - M. Wolf, Hummels, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Can, Sabitzer, F. Nmecha, Malen, Reus - Füllkrug

Newcastle United vs. BVB heute live, Übertragung Borussia Dortmund: Champions League im TV und Livestream

Es ist Mittwoch, was die Frage nach der Übertragung ganz simpel macht: DAZN hat nämlich alle Mittwochsspiele der Champions League exklusiv im Programm, und zwar für die gesamte Saison! Newcastle vs. BVB läuft sowohl auf dem linearen Sender DAZN 1 als auch im Livestream über Website oder App. Bei letzterer Variante könnt Ihr schon um 20.15 Uhr für die Vorberichte einschalten, folgendes Team ist am Start:

Moderator: Daniel Herzog

Kommentator: Jan Platte

Experte: Sebastian Kneißl

Reporterin: Laura Wontorra

Kostenfrei kommt Ihr an das Angebot von DAZN allerdings nicht heran, Ihr müsst Euch für die Königsklasse nämlich DAZN Unlimited sichern. Kostenpunkt für das Paket sind 29,99 Euro im Monat (Jahresabo), bzw. 44,99 Euro im Monat (Monatsabo). Hier findet Ihr alle Informationen zu den verschieden DAZN-Paketen.

getty

Newcastle United vs. BVB heute live, Übertragung Borussia Dortmund: Champions League im Liveticker

Wenn der BVB gefragt ist, sind auch wir nicht fern - wir tickern alle Begegnungen der Dortmunder in dieser Saison live mit. Auch ohne Livestream verpasst Ihr also keine Aktion!

Hier geht's zum Liveticker der Partie Newcastle United vs. Borussia Dortmund.

Newcastle United vs. BVB heute live, Übertragung Borussia Dortmund: Champions League im Liveticker

Event: Champions League, 3. Spieltag

Champions League, 3. Spieltag Duell: BVB vs. Newcastle United

BVB vs. Newcastle United Datum: 25. Oktober

25. Oktober Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Spielort: St. James' Park, Newcastle

St. James' Park, Newcastle Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League, 3. Spieltag: Die Gruppe F im Überblick