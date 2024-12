"In meinen Schuhen war Scheiße": Früherer Premier-League-Stürmer erzählt unglaubliche Story

Der frühere Premier-League-Stürmer Leroy Lita hat verraten, dass einst ein Teamkollege das große Geschäft in seine Fußballschuhe verrichtete, um ih...

Der frühere Premier-League-Stürmer Leroy Lita hat verraten, dass einst ein Teamkollege das große Geschäft in seine Fußballschuhe verrichtete, um ihm In seiner Anfangszeit als Profi bei Bristol City musste Lita, wie es damals Usus war, die Schuhe eines älteren Mitspielers putzen. Dieser Mannschaftskamerad war in seinem Fall Abwehrspieler Danny Coles, gut drei Jahre älter als Lita.

"Ich fuhr über das Wochenende zurück nach London und musste mich beeilen, um den Bus zu erwischen. Daher putzte ich seine Schuhe nicht", erinnerte sich Lita im Podcast Under The Cosh. Der heute 38-Jährige führte aus, welche Konsequenzen es dafür gab: "Am Montag kam ich zurück und in meinen Schuhen war Scheiße - von Freitag."

Er habe seinen damaligen Teamkollegen Clayton Fortune dann darauf angesprochen. "Ich fragte: 'Ist das echt passiert? Machen die wirklich solche Sachen? Wir sind Profi-Fußballer.' Was geht hier ab? Ist das normal?"

Erst zehn Jahre später habe Coles ihm erzählt, dass er für jene Aktion verantwortlich war. "Wir sind gute Freunde, er ist ein guter Typ", betonte Lita. "Er wollte mir eine Lehre erteilen."

Nachdem er für den heutigen Zweitligisten Bristol in der Saison 2004/05 starke 24 Drittliga-Tore erzielt hatte, wechselte Lita zum FC Reading, mit dem er 2006 dann in die Premier League aufstieg.

Im englischen Oberhaus absolvierte der ehemalige englische U21-Nationalspieler für Reading und Swansea City insgesamt 65 Spiele, in denen ihm zehn Tore gelangen. Auch heute ist er noch aktiv, spielt derzeit für den englischen Amateurklub Nuneaton Borough.