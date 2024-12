FC Bayern München: Alphonso Davies "tendiert" angeblich zu einem Wechsel zu Real Madrid im nächsten Sommer

Alphonso Davies beschäftigt sich offenbar konkret damit, den FC Bayern zu verlassen, um sich Real Madrid anzuschließen. Das berichtet Sport1 . Demn...

Alphonso Davies beschäftigt sich offenbar konkret damit, den FC Bayern zu verlassen, um sich Real Madrid anzuschließen. Das berichtet Sport1. Demnach habe der Kanadier, zwar noch keine finale Entscheidung über seine mittelfristige Zukunft getroffen, jedoch "tendiert" er laut des Berichts dazu, im kommenden Sommer zu den Königlichen zu wechseln.

Davies' Vertrag beim FC Bayern läuft 2025 aus. Die Münchener möchten gerne mit dem kanadischen Nationalspieler verlängern. Nachdem die Gespräche im Frühjahr wegen der Situation in der Münchner Führungsriege unter medialen Nebengeräuschen auf Eis gelegt wurden, gibt es nach wie vor keine neuen Verhandlungen.

Real möchte davon profitieren und Davies möglichst ein Jahr vor Vertragsablauf in die spanische Hauptstadt lotsen. Laut Sport1 besteht "enger Kontakt" zwischen Davies-Berater Nick Huoseh und den Blancos, dies hatte in der vergangenen Woche auch dieAs gemeldet.

Neben einem neuen Stürmer soll zur Saison 2024/25 ein neuer Linksverteidiger kommen und der 23 Jahre alte Davies sei dabei der Wunschkandidat der Real-Verantwortlichen. Beim Vizemeister Spaniens spekuliere man über eine Ablöse, die zwischen 40 und 50 Millionen Euro liege.

Huoseh, der sich in den vergangenen Monaten mehrfach negativ über den FCB geäußert hatte, befeuerte die Wechselspekulationen um seinen Schützling zuletzt unter anderem, indem er bei Transferexperte Fabrizio Romano sagte: "Real ist ein großer Klub, ein großer Name, ich bin ein großer Fan. Wenn man Gerüchte um seinen Spieler hört, macht das schon stolz."

Beim FCB soll man vom Vorgehen des Beraters genervt sein.

Alphonso Davies verlängerte zuletzt 2020 beim FC Bayern

Davies wechselte im Januar 2019 für 14 Millionen Euro Ablöse von den Vancouver Whitecaps nach München. Seine letzte Vertragsverlängerung dort datiert vom April 2020.

Mit den Bayern gewann der 41-fache Nationalspieler Kanadas zahlreiche große Titel, darunter fünf deutsche Meisterschaften und 2020 die Champions League.

In dieser Saison bringt es Davies auf 17 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm drei Assists gelangen.

