Overtime-Krimi! Draisaitl und Oilers machen ersten Schritt Richtung Finale

Draisaitl selber hatte die Oilers 58 Sekunden nach Beginn des zweiten Drittels mit 1:0 in Führung gebracht, zudem zeigte Goalie Stuart Skinner mit 31 Paraden eine starke Vorstellung im ersten Finale der Western Conference. "Es wird eine enge Geschichte, aber wir fühlen uns in diesen Spielen wohl", sagte Kapitän McDavid. Spiel zwei der Best-of-7-Serie findet in der Nacht zu Sonntag ebenfalls in Dallas statt.

Zuletzt hatte Edmonton 2022 das Conference Finale erreicht, war dort aber klar am späteren Champion Colorado Avalanche (0:4) gescheitert.