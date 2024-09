Nach "großer Gefahr" auf den Boden gedrückt! Neue Details zur Festnahme von NFL-Star Tyreek Hill

Nach Festnahme: Tyreek Hill glänzt mit Touchdown

Die Ereignisse hatten sich im Vorfeld des ersten Saisonspiels der Dolphins gegen die Jacksonville Jaguars (20:17) zugetragen. Amateur-Videos zeigen die Auseinandersetzung, gleich vier Beamten kümmerten sich um Hill. Für den Wide Receiver spricht, dass einer aus dem Quartett später durch das Miami-Dade Police Department vom Dienst freigestellt wurde.

In den USA schlägt der Vorfall hohe Wellen. "Ich weiß noch immer nicht, was passiert ist", sagte Hill, der auf dem Feld mit 130 Yards Raumgewinn und einem gefangenen Touchdown glänzte, und übte Kritik: "Was wäre, wenn ich nicht Tyreek Hill wäre? Gott weiß, was diese Jungs getan hätten."