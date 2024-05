"Wenn du anrufst, werde ich da sein": Nächste NFL-Legende stellt Comeback in Aussicht

Der mittlerweile 35 Jahre alte Watt hatte seine Karriere nach der Saison 2022 beendet und ist jetzt unter anderem als TV-Experte und Investor beim FC Burnley aktiv. Eine Rückkehr in die NFL ist für den ehemaligen Pass Rusher jedoch nicht ausgeschlossen.

Angefangen hatte alles mit einem Interview in der "Pat McAfee Show" auf ESPN am Donnerstag. Dort war Nick Caserio zu Gast, General Manager der Houston Texans. Als er gefragt wurde, ob ein Comeback von Watt bei seinem alten Team denkbar sei, erklärte er: "Ich habe großen Respekt davor, was er für die Franchise und die Stadt Houston getan hat. Ich werde nicht für ihn sprechen, wenn es um seine Football-Pläne geht. Das kann er in dieser Show selbst sagen."

Ein Dementi sieht anders aus. Watt hatte von 2011 bis 2020 für die Texans gespielt und dort seine besten Tage in der NFL erlebt. Dreimal wurde der vielseitige Defensive End zum Defensive Player of the Year gewählt (2012, 2014-15). Seine letzten beiden Saisons bestritt er für die Arizona Cardinals.

Im vergangenen Winter hatte Watt zugegeben, die Situation in Houston und Pittsburgh - dort spielt sein Bruder T.J. Watt - genau zu beobachten.