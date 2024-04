Teuerster Tight End der NFL: Travis Kelce verlängert bei den Kansas City Chiefs

"Fühlt sich gut an, in KC zu sein. Ich erinnere mich, wie ich vor zwölf Jahren hierher gekommen bin. Es ist eine Ehre und ein Vergnügen, und ich kann es kaum erwarten, in den nächsten Jahren alles zu geben", sagte Kelce in einem Video, das die Chiefs bei X (ehemals Twitter) veröffentlichten.

In 159 Spielen in elf NFL-Jahren, alle im Trikot der Chiefs, hat Kelce 907 Pässe gefangen sowie einen Raumgewinn von 11.328 Yards und 74 Touchdowns erzielt. "Ich habe euch gesagt, dass ich ihn niemals gehen lasse", schrieb Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes ebenfalls bei X.

Die Chiefs hatten im Februar zum zweiten Mal den Super Bowl gewonnen, schon 2020 war der Titel nach Kansas City gegangen.