NFL News: Odell Beckham Jr. unterschreibt bei Miami Dolphins - grünes Licht für Aaron Rodgers

© getty

NFL News: Odell Beckham Jr. geht zu den Miami Dolphins

Wide Receiver Odell Beckham Jr. hat sich Medienberichten zufolge mit den Miami Dolphins auf einen Einjahresvertrag geeinigt. Der 31-Jährige soll laut ESPN dabei ein Grundgehalt von drei Millionen Dollar erhalten, inklusive Boni kann sein Gehalt auf bis zu 8,25 Millionen Dollar ansteigen.

An der Seite von Quarterback Tua Tagovailoa will Beckham Jr. seine Karriere noch einmal anschieben: Nach schweren Knieverletzungen in den Jahren 2020 und 2022 hatte er in der vergangenen Saison bei den Baltimore Ravens gespielt, kam dort aber nur auf 35 Catches für 565 Yards und drei Touchdowns. Nach der Playoff-Niederlage gegen die Kansas City Chiefs hatte er gesagt: "Ich weiß, dass ich immer noch Football spielen kann, und dass ich immer noch was im Tank habe."

Bei den Dolphins könnte er hinter Tyreek Hill und Jaylen Waddle die dritte Kraft werden.