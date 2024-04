"Comeback wie bei Michael Jordan": NFL-Sensation um Tom Brady?

In einer am Donnerstag veröffentlichten Folge des "Deep Cut"-Podcasts wurde Brady auf ein mögliches Comeback angesprochen, sollte sich ein Starting Quarterback verletzen. Als konkretes Szenario nannte er eine Verletzung bei den San Francisco 49ers kurz vor dem Beginn der Playoffs.

"Ich hätte nichts dagegen", sagte er. "Ich weiß aber nicht, ob sie es mir erlauben, wenn ich der Besitzer eines NFL-Teams werde." Brady hatte seine Karriere als Spieler im Februar 2023 offiziell beendet und im Mai des gleichen Jahres eine Vereinbarung mit den Las Vegas Raiders getroffen, in die Besitzergruppe der Franchise einzusteigen. Allerdings muss das noch von der Liga genehmigt werden.

"Ich werde immer gut in Form sein", betonte Brady. "Ich werde immer in der Lage sein, den Ball zu werfen. Also für ein paar Spiele reinzukommen, ein Comeback wie bei MJ [Michael Jordan], ich weiß nicht, ob sie es mir erlauben würden. Aber ich hätte nichts dagegen." Neben den Niners nannte Brady dabei auch die New England Patriots und die Raiders als mögliche Teams.

Alle Starting Quarterbacks der NFL: Wo würde Brady am besten passen?

Gleichzeitung erklärte Brady in der Podcast-Folge allerdings auch, dass seine Karriere "in meinen Augen der Vergangenheit angehört." Er wolle nun für seine "neuen Teamkollegen abliefern". Der siebenfache Super-Bowl-Champion wird bei Fox Sports im Herbst 2024 zusätzlich als TV-Experte einsteigen.