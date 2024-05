NFL News: Receiver Nico Collins von den Houston Texans bekommt teuren neuen Vertrag

Collins, dessen Rookie-Vertrag nach der kommenden Saison ausgelaufen wäre, bekommt in seinem neuen Dreijahresvertrag bis zu 72,5 Millionen Dollar. 52 Millionen Dollar davon sind garantiert.

Damit sortiert sich der 25-Jährige nicht im höchsten Receiver-Regal ein, aber direkt darunter: In der Offseason hatte der Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown eine Vertragsverlängerung über bis zu 30 Millionen Dollar jährlich unterschrieben. Diese Summe wurde wenig später von A.J. Brown bei den Philadelphia Eagles getoppt.

Collins war von den Texans 2021 in der dritten Runde gedraftet worden. An der Seite von Rookie-Quarterback C.J. Stroud gelang ihm 2023 der Durchbruch: In 15 Spielen fing er 80 Pässe für 1.297 Yards und 8 Touchdowns.

Mit einem Trade für Stephon Diggs von den Buffalo Bills haben die Texans die Anspielstationen von Stroud noch einmal verstärkt. Nach einer Bilanz von 10-7 und dem Einzug in die zweite Playoff-Runde will das Team 2024 endgültig in die Elite der AFC aufsteigen.

