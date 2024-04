Amon-Ra St. Brown kassiert kräftig ab: Zahltag in der Motor City

Auf der Tribüne des Ford Field lächelte Amon-Ra St. Brown in seine Handy-Kamera, dann überbrachte der Footballstar den Fans der Detroit Lions die frohe Botschaft. "Ich bin hier, vier weitere Jahre. Detroit, was geht", sagte St. Brown, zuvor hatte der Deutsch-Amerikaner laut Medienberichten einen Rekordvertrag unterschrieben. Nach nur drei Spielzeiten in der NFL ist der flinke 24-Jährige in der obersten Gehaltsklasse für Wide Receiver angekommen.

Satte 120 Millionen US-Dollar soll St. Brown in vier Jahren erhalten, davon sind angeblich 77 Millionen garantiert. Stimmen diese Zahlen, die etwa ESPN und NFL-Insider Ian Rapoport in Umlauf brachten, ist der Sohn einer deutschen Mutter und eines amerikanischen Vaters auf seiner Position der bestbezahlte Spieler der US-Profiliga. Teurer als Tyreek Hill, teurer auch als Davante Adams, teurer als Cooper Kupp und CeeDee Lamb. Sein Run an die Spitze ist bemerkenswert, der Passfänger hat es allen gezeigt.

Beim Draft 2021 hatte St. Brown lange warten müssen, war erst in der vierten Runde an Position 112 an die Lions gegangen. Sauer nahm er das mangelnde Interesse der Klubs damals zur Kenntnis und schrieb eine Liste in sein Notizbuch. Was steht darauf? Die Namen der 16 Receiver, die vor ihm ausgewählt wurden, vor jeder Trainingseinheit las er sie sich als Ansporn dreimal vor. Die Genugtuung dürfte groß sein, St. Brown hat sie hinter sich gelassen.