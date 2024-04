Amon-Ra St. Brown nach nur einem Tag übertrumpft: A.J. Brown bekommt Rekordvertrag von den Philadelphia Eagles

Wie das Team selbst kurz nach entsprechenden Medienberichten bestätigte, hat man sich mit Receiver A.J. Brown auf eine Vertragsverlängerung um drei Jahre geeinigt. Damit steht der 26-Jährige in Philly nun bis 2029 unter Vertrag.

Das lassen sich die Eagles einiges kosten: Zahlen nannte die Franchise keine, Brown soll in den drei weiteren Vertragsjahren bis zu 96 Millionen Dollar verdienen können. Stolze 84 Millionen davon sind vollständig garantiert. Sowohl diese Summe als auch ein Jahresgehalt von 32 Millionen Dollar sind neue Bestmarken.

Damit hielt der Rekord von St. Brown kaum länger als einen Tag: Am Mittwoch hatte der sich Medienberichten zufolge mit den Detroit Lions auf einen neuen Vierjahresvertrag geeinigt - 120 Millionen Dollar insgesamt, 77 Millionen Dollar davon garantiert.

A.J. Brown war am Rande des Drafts 2022 per Trade von den Tennesee Titans zu den Eagles gekommen und hatte seinen Vertrag dort anschließend für vier Jahre und bis zu 100 Millionen Dollar verlängert. In den zwei Jahren in der Stadt der brüderlichen Liebe brachte er es in 34 Spielen auf 2.952 Yards und 18 Touchdowns. Zweimal wurde er ins All-Pro Second Team gewählt.

In seinem ersten Jahr in Philly erreichte Brown mit dem Team den Super Bowl, wo man gegen die Kansas City Chiefs verlor. 2023 brach das Team nach gutem Start allerdings ein und verlor in der ersten Playoff-Runde mit 9:23 gegen die Tampa Bay Buccaneers.