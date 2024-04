Zehn Fragen zum NFL Draft 2024: Wie hoch ist die Erfolgsquote bei Quarterbacks?

© getty

NFL Draft 2024: Wie hoch ist die Erfolgsquote bei Quarterbacks?

In den letzten Jahrzehnten fokussierte sich das Spiel in der NFL immer stärker auf den Pass und immer weiter weg vom Running Game. Logisch, dass dem auch im Draft Rechnung getragen wird: Fünf der letzten sechs Nummer-1-Picks waren Quarterbacks (11 der letzten 15, 17 der letzten 23), aber damit ist es natürlich nicht getan. Sollten die ersten drei Picks 2024 wie erwartet von den Quarterbacks Caleb Williams, Jayden Daniels und Drake Maye belegt werden - in welcher Reihenfolge auch immer - wäre es das insgesamt fünfte Mal in der Super-Bowl-Ära, dass drei QBs in den Top-4 landen. Und gleichzeitig das dritte Mal in den letzten vier Jahren (bisher 1971, 1999, 2021 und 2023).

Geht Caleb Williams im Draft an erster Stelle? So gut ist er wirklich

Der Trend ist also eindeutig: Immer mehr Quarterbacks, und die immer früher. Jede Fangemeinde und jedes Front Office träumt davon, den nächsten Patrick Mahomes auszuwählen, oder zumindest den nächsten Josh Allen. Zehn bis 15 Jahre Ruhe auf der wichtigsten Position, das bringt Planungssicherheit, Playoff- und Titelambitionen - und natürlich auch eine gewisse Jobgarantie für Head Coach und General Manager mit sich.

Also werden Unmengen an Ressourcen ins Scouting gesteckt, um den nächsten Rohdiamanten ausfindig zu machen, den perfekten Spieler für die jeweilige Situation zu finden. Nur: Die Erfolgsquote ist dadurch nicht unbedingt höher geworden. Einen perfekten Maßstab für die Frage "War dieser QB ein Bust?" gibt es nicht, aber wenn man sich die in der 1. Runde ausgewählten Quarterbacks in den letzten rund 20 Jahren anschaut und die Frage stellt, ob sie es mittels einer Vertragsverlängerung zum "Franchise-QB" gebracht haben, dann liegt die Quote bei unter 50 Prozent (hier sind es 46 Prozent, hier mit etwas anderer Lesart sogar nur 38 Prozent).

Trotzdem werden weiterhin exorbitant teure Trades angezettelt, um im Draft aufzusteigen und den perfekten Quarterback zu finden. Teilweise mit desaströsem Ausgang. Drei Erstrunden- und einen Drittrundenpick gaben die San Francisco 49ers im Jahr 2021 für die Rechte an Trey Lance (Position 3) her. Er brachte es auf gerade mal vier Starts in zwei Jahren. Man stelle sich vor, die Niners hätten diese Picks erfolgreich gestaltet. Oder die Chicago Bears ihre Picks für Mitch Trubisky (ein First-Rounder, zwei Third-Rounder, ein Fourth-Rounder), die Arizona Cardinals ihre Picks für Josh Rosen (je ein Erst-, Dritt- und Fünftrundenpick), und so weiter ...

Hinterher ist man immer schlauer. Nur: Davon hat ein General Manager nichts, wenn sein Team ohne Top-QB dasteht, die Playoffs verpasst und er seinen mit Echtleder gepolsterten Bürostuhl räumen muss. Deshalb wird auch in Zukunft eine Menge "Draft Capital" in Quarterbacks fließen, die es nicht verdient haben. Und für Freitag gilt: Werden in der ersten Runde vier Quarterbacks gedraftet, gehen statistisch gesehen mindestens zwei davon als herbe Enttäuschung in die NFL-Geschichte ein.