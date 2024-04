NFL Draft 2024: Termin, Datum, Ort, Zeitplan, Reihenfolge, Modus, Übertragung im Free-TV und Livestream

NFL Draft 2024: Termin, Datum und Ort

Der NFL Draft findet 2024 in Detroit im US-Bundesstaat Michigan statt, genauer gesagt im Campus Martius Park sowie der sich am Detroit River befindlichen Hart Plaza.

Die erste Draft-Runde startet dabei am Freitag, den 26. April 2024, um 2 Uhr nachts deutscher Zeit, ehe die Runden zwei und drei dann rund 24 Stunden später am Samstag (27. April 2024) um 1 Uhr deutscher Zeit ablaufen. Die Runden vier, fünf sechs und sieben beginnen schließlich am frühen Samstagabend um 18 Uhr deutscher Zeit.