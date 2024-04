Die Top-Quarterbacks des NFL Draft 2024: Wo landen Caleb Williams, Jayden Daniels, Drake May und J.J. McCarthy?

© getty

Erfahren und athletisch: Jayden Daniels

College: LSU, 23 Jahre, 1,93 m, 96 kg



Jayden Daniels kam jung ans College, entschied sich dann aber, von der Corona-Sonderregel Gebrauch zu machen und eine fünfte Saison zu, spielen anstatt schon nach vier oder sogar wie häufig bei talentierten Quarterbacks verfrüht nach drei Jahren abzugehen, wie es bspw. Caleb Williams tut. Diese Erfahrung ist auch im Spiel von Daniels sichtbar. Nach drei Saisons bei einer kleineren Universität (Arizona State) wechselte er 2022 zur LSU und konnte vor allem in den vergangenen zwei Jahren noch viel in Sachen Spielintelligenz lernen. Er liest die gegnerische Defense sowohl vor dem Snap als auch während des Spielzugs hervorragend und kann so frühzeitig Anpassungen vornehmen. Zudem arbeitet er seine Reads im Spielzug sehr diszipliniert durch und hat somit keine Probleme, wenn die Nummer eins mal nicht verfügbar ist.

Bei LSU verbesserte er zudem stark seine Fußarbeit. Selten findet man von ihm Würfe, bei denen er nicht gut steht - er bewegt sich clever und ist immer bereit, einen technisch sauberen Wurf abzufeuern. Wenn das nicht klappt, kommt eine weitere Qualität hervor: seine Athletik. Jayden Daniels ist etwas dünner, dafür aber schnell und beweglich. Aus einem Scramble wird schnell mal ein Big Play über einen eigenen Lauf. In seinem finalen Jahr bei den LSU Tigers lief er 135-mal selbst, holte dabei starke 1134 Yards und zehn Touchdowns. Im Vorjahr waren es sogar 186 Läufe und elf Touchdowns - die Yard-Ausbeute mit 885 aber deutlich niedriger.

Dass Daniels mit diesen Voraussetzungen nicht als bester Quarterback der Klasse gesetzt ist, liegt vor allem an seinem Arm. Er hat etwas weniger Kraft als beispielsweise Williams und bringt daher seine tiefen Pässe nicht gut an den Mann. Zudem sind seine Scrambles zwar gefährlich, seine Pässe aus diesen Situationen aber längst nicht so gut wie bei der Konkurrenz. Auch schnelle, kraftvolle Würfe durch enge Passfenster sowie in Richtung der Seitenlinie sind bei Daniels eine Gefahr. Ein Team, das ihn draftet, muss sich seines Spielstils annehmen. Zumal eine weitere Gefahr dazu kommt: Sein weniger muskulöser Körper und seine Tendenz, selbst zu laufen, sorgen für Bedenken in Sachen Gesundheit. Er könnte anfälliger sein als die Konkurrenten.

Draft-Vorhersage: Es ist gut möglich, dass Jayden Daniels direkt als zweiter Spieler ausgewählt wird und die Washington Commanders in ihm den Quarterback der Zukunft sehen. Er wurde 2023 mit der Heisman Trophy ausgezeichnet, war also im letzten Jahr der beste College-Spieler. Die Bears hatten in Justin Fields zuletzt einen ähnlichen Quarterback. Möchte Chicago bei diesem Spielstil bleiben, könnte es Daniels sogar an Pick eins schaffen. Entscheiden sich sowohl Bears als auch Commanders gegen ihn, geht es aber möglicherweise noch etwas weiter zurück. Denn die New England Patriots an dritter Stelle sich nicht für athletische und laufende Quarterbacks bekannt - auch wenn dort zuletzt mit der Entlassung von HC Bill Belichick ein Führungswechsel stattfand. Möglicherweise kommt ein Team, das einen Quarterback wie Daniels sucht, dann an Stelle drei oder vier nach vorne - oder er fällt...