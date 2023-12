NFL Regular Season Week 17: Joe Flacco überragt gegen New York Jets und führt Cleveland Browns in die Playoffs

Week 17 ist da! In der vorletzten Woche der NFL Regular Season hat Quarterback Joe Flacco die Cleveland Browns mit einem weiteren tollen Auftritt in die Playoffs geführt. In der Nacht auf Sonntag empfangen die Cowboys die Lions zum Spitzenspiel, an Silvester stehen dann gleich 13 Spiel an. Wer kann ebenfalls das Playoff-Ticket buchen? Alle Partien im Überblick.