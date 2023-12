NFL - Fragen und Antworten zu Russell Wilson und den Denver Broncos: Die teure Zukunftsfrage

© getty

NFL - Russell Wilson bei den Denver Broncos: Sean Payton sucht nach Drew Brees 2.0

Es gab zudem grundlegende Probleme zwischen Head Coach und Quarterback. Der strukturierte Spielstil von Sean Payton passte von vornherein wenig zum umtriebigen Russell Wilson, der gerne Spielzüge verlängert und sein eigenes Ding macht. Payton gilt als Perfektionist. "Er stellt sicher, dass wir alle unsere Aufgaben verstanden haben, schnell spielen und alles tun, was wir tun müssen. Wenn ihm nicht gefällt, wie wir den Spielzug spielen, hat er ihn so lange wiederholt, bis er zufrieden war. Wenn wir nicht nach seinen Vorstellungen aus dem Huddle gekommen sind, gingen wir zurück und haben es erneut gemacht. Er strebt Perfektion an - in allem, was wir tun", erklärte Wide Receiver Jerry Jeudy Yahoo Sports bereits in der Vorbereitung auf die Saison.

Anders gesagt: Payton sucht nach einem Quarterback wie Drew Brees. Der Mann, mit dem Payton 15 Jahre lang in New Orleans zusammenarbeitete und sogar einen Super Bowl gewinnen konnte, war nicht unbedingt ein Spieler, der aus dem Nichts die besonderen Momente kreierte wie Wilson. Doch er konnte eines sehr gut: den Spielzug exakt so ausführen, wie sein Head Coach es sich vorstellt.

Wilson hat andere Stärken. Bei den Seahawks war er immer dann am gefährlichsten, wenn er aus dem Konzept ausbrechen und improvisieren konnte. Er verlängerte Plays mit den Füßen, entschied sich, selbst zu laufen und warf bevorzugt auf Receiver, die bereits als frei erkennbar sind. Antizipierte Pässe, die er in gewisse Passfenster wirft, von denen er weiß, dass sie schematisch offen sein sollten, waren nie seine Stärke - genau das verlangt Payton jedoch von seinem Quarterback. Wilson ist kein QB, der eine Defense liest und dann auseinanderspielt. Er lässt die Defense agieren - und reagiert dann seinerseits darauf.

Auch diese schematischen Probleme waren ein Grund, wieso die Broncos bereits vor der Saison eine Notfall-Option nach Denver geholt hatten. Mit Jarrett Stidham verpflichtete Sean Payton einen Quarterback, der genau seinem Spielstil entspricht, und das nicht nur für ein Jahr zum Ligaminimum (965.000 US-Dollar), sondern mittels eines Zweijahresvertrags über zehn Millionen US-Dollar. Zwei Spiele vor dem wahrscheinlichen Ende der Saison gilt es auch, Zukunftsoptionen zu evaluieren.