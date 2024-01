NFL Playoffs, Gewinner und Verlierer der Championship Games: Genügend Highlight-Plays für eine ganze Saison!

© getty

NFL Playoffs, Championship-Runde - Verlierer: Lamar Jackson und die Ravens-Offense

In den ersten beiden Drives der Chiefs mussten sich die Ravens fühlen wie eine Woche zuvor Houston: Die Texans hatten in Halbzeit zwei keine Antwort gehabt auf die Baltimore-Offense, die sie mit einem kurzen Play nach dem anderen förmlich auseinandergenommen hatte. Das gelang diesmal Kansas City zu Beginn: Erst ein 10-Play-Drive zum Touchdown, anschließend ein 16-Play-Drive über stolze 9:02 Minuten. Running Plays, schnelle Pässe von Mahomes, Improvisationen - die Cheifs waren einfach nicht zu greifen.

Aber danach baute die Offense um Mahomes, Kelce und Co. immer weiter ab. Ein verpasstes Fourth Down in der Redzone - und dann sechs Punts in den nächsten sieben Drives. In der zweiten Hälfte kam Kansas City erst kurz vor Schluss überhaupt über die Mittellinie. Nein, die Ravens-Defense hat sich nicht viel vorzuwerfen: 17 zugelassene Punkte hatten in den letzten 20 Jahren in einem Conference Championship Game immer (!) zum Sieg gereicht.

Diesen Schuh muss sich deshalb die Offense anziehen. 336 Yards Raumgewinn reichten nur zu kümmerlichen zehn Punkten, weil man in den entscheidenden Szenen patzte. Das lag nicht nur an Lamar Jackson - zu Zay Flowers kommen wir noch -, aber der MVP in spe machte kein sonderlich gutes Spiel. Zwar hatte er seine typischen, unglaublichen Highlight-Plays (siehe unten), aber eben auch zwei Turnover, darunter eine Interception in Triple Coverage, bei der er sich völlig verschätzt hatte. Mehrfach waren seine Pässe zu ungenau, außerdem hielt er den Ball zu lange, was in vier Sacks endete.

"Wir sind sauer", sagte er nach dem Spiel - was schon auf dem Feld gut zu sehen war. "Wir haben nur einmal gepunktet, das sieht uns nicht ähnlich. Wir sind zwar das Feld heruntermarschiert, schön und gut. Aber wir müssen einfach Punkte auf die Anzeigetafel bringen." Jacksons Bilanz bei Third Down: 1/6 für sieben Yards und zwei Sacks. Auf die aggressive Chiefs-Defense, die bei jedem zweiten Pass Play blitzte, war Baltimore offenbar nicht vorbereitet. "Im Videostudium haben wir gesehen, dass sie hier und da blitzen, aber 50 Prozent, das ist eine andere Hausnummer. Damit haben wir nicht gerechnet." Gegen den Blitz brachte er nur 41 Prozent seiner Pässe an - so schlecht war er in dieser Saison noch nie.

Bleibt die Frage: Hätte den Ravens ein größerer Fokus aufs Running Game geholfen? Nur 16 Rushes (81 Yards) waren es am Ende, wobei das auch mit der geringen Ballbesitzzeit insgesamt zu erklären ist. Aber der Rückstand war nie so groß, dass man voll auf Lamars Arm hätte bauen müssen - und die designten Runs für Jackson selbst wurden auch vergleichsweise selten aufgerufen. "Wir hätten mehr laufen können", gab er selbst zu, "aber wir lagen hinten und wollten punkten."

Dürfen sich die Zweifler jetzt bestätigt fühlen? War der 260-Millionen-Dollar-Vertrag für Lamar ein Fehler? Das ist natürlich Quatsch, und abgerechnet wird ohnehin immer erst zum Schluss, also in einigen Jahren. Aber im Vergleich zu den absoluten Top-Passern wie Mahomes hat er eben doch noch ein bisschen Luft nach oben.