NFL Playoffs, Championship Round: Kampf der Giganten in Baltimore! Strickt Patrick Mahomes weiter an seiner Legende?

Heute entscheidet sich, wer am 11. Februar im Super Bowl steht: In der Championship Round der NFL Playoffs machen die Baltimore Ravens und Kansas City Chiefs den Anfang - zwei Superstar-Quarterbacks treffen dabei aufeinander. In der NFC könnten im Duell zwischen den San Francisco 49ers und Detroit Lions dagegen die Wide Receiver den Ausschlag geben. SPOX nimmt die beiden Partien unter die Lupe und wagt eine Prognose.