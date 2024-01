Super Bowl 2024: Termin, Datum, Zeitplan, Ort, Teams, Halftime Show, Übertragung im Free-TV und Livestream

© getty

Super Bowl 2024: Termin, Datum, Zeitplan, Ort

Wo und wann der Super Bowl 2024 ausgetragen wird, steht schon einige Zeit fest. Die 58. Auflage steigt im Allegiant Stadium in der Stadt Paradise im Bundesstaat Nevada, der Spielstätte der Las Vegas Raiders. Bisher wurde dort noch nie ein Super Bowl ausgerichtet, erst im Juli 2020 wurde die Arena überhaupt eingeweiht.

Und was ist der Termin? Der 11. Februar bzw. hierzulande am 12. Februar 2024. Um 0.30 Uhr deutscher Zeit soll in der Nacht von Sonntag auf Montag der Kickoff erfolgen.