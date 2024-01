NFL Playoffs, Gewinner und Verlierer der Divisional-Runde: Oh, wie schön ist Bruderliebe!

© getty

NFL Playoffs, Divisional-Runde - Gewinner: Quarterbacks im Running Game

Ich gestehe, dass ich keine Statistiken vor mir liegen habe. Zu weit aus dem Fenster lehne ich mich aber sicherlich nicht mit der These, dass die Anzahl der Quarterbacks, die im Running Game eine Waffe sind, in den vergangenen Jahren gestiegen ist - und auch in Zukunft noch weiter steigen wird.

Lamar Jackson und Josh Allen waren in diesen Playoffs das perfekte Beispiel dafür, welch einen Trumpf diese Sorte Quarterback darstellen. Allein schon dadurch, dass im Running Game ein Mann mehr als Blocker zur Verfügung steht, wenn der QB den Ball behält, aber auch im Play-Design, etwa bei Fourth Downs - und natürlich bei Scrambles. Jackson kommt dabei über seine Geschwindigkeit und Wendigkeit, der 1,96 Meter große Allen vor allem über seine Physis. Aber beide stellten die gegnerischen Defenses vor extrem große Probleme, verlängerten Drives und tankten sich auch selbst bis in die Endzone durch. Nicht umsonst stellte Allen mit insgesamt 18 Rushing Touchdowns in dieser Saison den NFL-Rekord ein.

Gleichzeitig gilt: Ein Running QB allein reicht nicht. Jackson wird vor allem deshalb der große Wurf in diesen Playoffs zugetraut, weil er sich im Vergleich zu seinem ersten MVP-Jahr auch als Passer verbessert hat. Umgekehrt erlief Allen gegen die Chiefs zwar 72 Yards, wurde im Passing Game aber erfolgreich ausgebremst (4,8 Yards pro Passversuch): Der längste Catch der Bills betrug gerade mal 15 Yards. Als Runner konnten ihn die Chiefs dagegen nie wirklich stoppen.

Während wir in der kommenden Woche in der NFC mit Brock Purdy und Jared Goff zwei klassische "Pocket Passer" sehen werden, wird Jackson gegen Kansas City erneut die Beine in die Hand nehmen. Mahomes holt traditionell übrigens auch so einige Yards am Boden, das gelingt ihm aber vor allem als Scrambler, also in improvisierten Ausbrüchen aus der Pocket.