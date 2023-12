In der NFL geht in dieser Woche die 14. Spielrunde der Regular Season über die Bühne. SPOX verrät Euch, wer die Spiele von Week 14 live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Ganze 15 Spiele stehen in Week 14 in der NFL auf dem Programm, mit den Arizona Cardinals und den Washington Commanders befinden sich nämlich nur zwei Teams in der Bye Week.

DIE NFL AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

In der Nacht auf Freitag, den 8. Dezember, eröffnen die Pittsburgh Steelers und die New England Patriots den Spieltag. Elf Partien stehen anschließend am Sonntag, den 10. Dezember, an. Unter anderem duellieren sich die Kansas City Chiefs mit den Buffalo Bills. In der Nacht auf Montag kommt es in der NFC East zum Topspiel zwischen den Dallas Cowboys und den Philadelphia Eagles. Am Dienstag, den 12. Dezember, stehen zum Abschluss von Week 14 zwei weitere Partien auf dem Programm.

NFL heute live im Free-TV und Livestream: Wer zeigt / überträgt die Spiele von Week 14?

Zwei NFL-Spiele zeigt auch in dieser Woche RTL live und in voller Länge im Free-TV. Am Sonntag seht Ihr dort ab 18.50 Uhr die Begegnung zwischen den Chicago Bears und den Detroit Lions. Im Anschluss zeigt der Privatsender den Kracher zwischen den Kansas City Chiefs mit den Buffalo Bills im Free-TV. Auf RTL+ könnt Ihr alternativ die Partie zwischen Den Cleveland Browns und den Jacksonville Jaguars im kostenpflichtigen Livestream verfolgen.

© getty Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs bekommen es in dieser Spielwoche mit dem Buffalo Bills zu tun.

DAZN überträgt in Week 14 gleich sechs Partien live und vollumfänglich im Livestream. In der Nacht auf Freitag zeigt der Pay-TV-Sender das Duell zwischen den Pittsburgh Steelers und den New England Patriots. Am Sonntag könnt Ihr das Spiel zwischen den Baltimore Ravens und den Los Angeles Rams sowie die Begegnung zwischen den San Francisco 49ers und den Seattle Seahawks live erleben. Darüber hinaus seht Ihr auf DAZN die drei übrigen Prime-Time-Spiele in der Nacht auf Sonntag auf Montag sowie Montag auf Dienstag live und in voller Länge im Livestream. Die NFL seht Ihr auf DAZN mit einem DAZN-Super-Sports- oder einem DAZN-Unlimited-Abo. Alle Infos zu den DAZN-Abos findet Ihr hier.Die Livestreams von DAZN findet Ihr in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser.

Über DAZN könnt Ihr zudem den NFL-Game-Pass buchen, mit dem Ihr alle Partien der Week 14 live verfolgen könnt.

NFL: Die Spiele von Week 14 im Überblick