Green Bay Packers: Warum die Niederlage gegen die die New York Giants und Tommy DeVito im Playoff-Rennen Sorgen bereitet

Green Bay Packers: Wo liegen die Probleme des Teams?

Problematisch war damals wie auch diesmal gegen DeVito und Co. die mangelnde Durchschlagskraft der eigenen Defensive. Die Packers liegen nach Woche 14 bei einer Pass Rush Win Rate von 39 Prozent und damit laut ESPN auf Rang 24 ligaweit. Obwohl die Giants den eigenen Quarterbacks wahrlich wenig Schutz bieten und DeVito zuletzt häufiger Sacks einstecken musste als Sam Howell hinter der erbärmlichen O-Line der Washington Commanders, kamen die Packers nahezu nie zum neuen Giants-Hoffnungsträger durch. DeVito musste lediglich zwei QB Hits hinnehmen, konnte aber ansonsten in relativer Ruhe hinter seiner Line nach Passempfängern suchen. Er brachte 10 von 13 Würfen an den Mann, wenn er mehr als 2,5 Sekunden für einen Pass bekam.

Zugleich war auch die zuvor mittelmäßige Run Defense der Packers weitgehend ineffektiv. Running Back Saquon Barkley wurde noch halbwegs unter Kontrolle gehalten, aber DeVito entwickelte sich via clever eingesetzter Read Options zu einem ernsthaften Problem für die Gäste aus Wisconsin. Mit zehn Läufen generierte der 25-Jährige am Boden stolze 71 Yards - der beste Wert seiner Karriere. Die starken Läufe DeVitos waren zugleich ein weiterer Beleg dafür, dass in der heutigen NFL eigentlich jeder junge Quarterback, auch jene aus der zweiten und dritten Reihe, kompetente bis hochproduktive Läufer sein können: Die grundlegend guten athletischen Fähigkeiten machen das möglich.

Obendrein kam für Green Bay erschwerend hinzu, dass die eigene O-Line keinen guten Abend erwischte und Love nicht jenen Schutz bot, auf den er noch in den Vorwochen bauen konnte. In puncto Pass Block Win Rate sind die Packers weiterhin das zweitbeste Team in der NFL. Davon war aber am Montagabend nicht immer etwas zu sehen: Gleich acht Hits musste Love einstecken.

Wie lässt der Rodgers-Nachfolger sich eigentlich bewerten? Love hat im Saisonverlauf mit seinen läuferischen Fähigkeiten überzeugen können, erst recht nach seinem Formanstieg. Aber manchmal kann der 25-Jährige Situationen noch nicht korrekt lesen. Obwohl sich Love bereits im vierten Jahr in der NFL befindet, ist es eben doch erst seine Debütsaison als Starter. Er ist kein waschechter Rookie, aber auch fernab von einem gestählten Spielgestalter.

Jordan Love: Seine Statistiken der Saison 2023