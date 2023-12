NFL - Week 14, Gewinner und Verlierer: Mafioso am Spielfeldrand und ein Triumph der Nerds

© getty

NFL, Week 14 - Fast-Touchdown der Woche: Travis Kelce und Kadarius Tooney (Kansas City Chiefs)

Diesen Eintrag hätte man auch mit "Sündenbock der Woche" betiteln können, aber wir wollen doch lieber den Fokus auf das Positive richten, nämlich auf die unglaubliche Aktion von Travis Kelce. Der 34-Jährige hatte auf der Cleveland Heights High School in jungen Jahren Quarterback gespielt, was bei seinem Querpass auf Toney auch erkennbar war. Schaut es Euch noch einmal an, weil man es gar nicht oft genug sehen kann: Normalerweise sind Querpässe bzw. Laterals irgendwie gelöffelt und flattern bei kürzester Distanz durch die Gegend. Kelce auf Toney? Das war eine waschechte "Spirale".

Es ist erst zwei Wochen her, da haben wir an dieser Stelle mehr Lateral-Trick-Plays für die NFL vorhergesagt. Aber da ging es um geskriptete und damit geübte Plays. Bei Kelce war es ein spontaner Geistesblitz, was es nur noch besser macht.

Toney kann man derweil nur wünschen, dass er sich in den kommenden Wochen mit dem einen oder anderen Big Play rehabilitiert. Der 24-Jährige hatte nach einem schwachen Auftritt mit mehreren Drops zum Saisonauftakt gegen die Detroit Lions vor drei Monaten seinen X-Account deaktiviert und die Kommentare auf seinem Insta-Account limitiert. Man mag sich gar nicht vorstellen, welche Häme nach Sonntag auf ihn eingeprasselt wäre. Das Team steht derweil weiter zu ihm: "Er ist noch jung und hat nicht sehr viel Erfahrung, aber in meinen Augen wird er jede Woche besser", sagte Head Coach Andy Reid. "Ich schaue nicht nur auf das Negative, sondern auch auf das, was er für uns schon geleistet hat."