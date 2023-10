NFL: Regular Season Week 8

16 Spiele stehen in Week 8 der NFL-Saison an, ausnahmsweise gibt es keine Bye Week. Am Sonntag steht unter anderem das "Derby" zwischen den New York Jets und New York Giants an, außerdem sind die Chiefs in Denver und die Bengals in San Francisco im Einsatz. PS: Denkt an die Zeitverschiebung in den USA. Ab Sonntag beginnen die Spiele eine Stunde früher als gewöhnlich.

© getty Freitag, 27. Oktober, 2.15 Uhr Buffalo Bills (5-3) - Tampa Bay Buccaneers (3-4) 24:18 BOXSCORE Star-Quarterback Josh Allen ist mit den Bills zurück auf der Siegerstraße. Nachdem zuletzt noch überraschend gegen die New England Patriots verloren wurde, bezwang man nun Tampa Bay mit 24:18 (17:10). Buffalo steht somit bei 5-3, zog nach Siegen mit den Miami Dolphins (5-2) gleich und liegt als Zweiter der AFC East auf Play-off-Kurs.

Allen kam auf zwei Touchdown-Pässe und lief er mit dem Ball einmal selbst in die Endzone. Dazu leistete sich der 27-Jährige eine Interception zum Gegner.

Das ehemalige Team des zurückgetretenen Superstars Tom Brady aus Tampa Bay weist nun eine Bilanz von drei Siegen und vier Niederlagen auf. Trotzdem ist hinsichtlich der Teilnahme an der Endrunde im Januar noch alles drin. Buccaneers-Quarterback Baker Mayfield warf für zwei Touchdowns.

© getty New York Giants (2-5) - New York Jets (3-3) -:- BOXSCORE Wide Receiver Randall Cobb (Jets) konnte am Donnerstag nur eingeschränkt trainieren, er hat Schulterprobleme. Pittsburgh Steelers (4-2) - Jacksonville Jaguars (5-2) -:- BOXSCORE Defensive Tackle Cameron Heyward ist bei den Steelers von der Injured-Reserve-Liste zurück und konnte wieder eingeschränkt trainieren. Dafür plagt sich Receiver Diontae Johnson mit Oberschenkelproblemen herum. Tennessee Titans (2-4) - Atlanta Falcons (4-3) -:- BOXSCORE Washington Commanders (3-4) - Philadelphia Eagles (6-1) -:- BOXSCORE Warum ist der "Tush Push" - der berühmte Spielzug der Eagles, bei der Quarterback Jalen Hurts von den Teamkollegen hinter sich mehr oder minder zum neuen First Down bzw. Touchdown geschoben wird - so schwer zu stoppen? "Wir haben ihn sehr viel trainiert", sagt Center Jason Kelce. "Man sieht beim Rest der Liga, dass die anderen es nicht so gut können wie wir", erklärt Head Coach Nick Sirianni. Er ist gegen ein Verbot des Spielzugs: "Wenn es alle könnten, würden es auch alle machen."

© getty Sonntag, 29. Oktober, 21.05 Uhr Seattle Seahawks (4-2) - Cleveland Browns (4-2) -:- BOXSCORE Wann Browns-Quarterback wieder eingreifen kann, ist aktuell völlig unklar: Er laboriert weiter an einer Schulterverletzung. "Ich dachte, ich wäre bereit", sagte er über das Spiel am vergangenen Sonntag, als er gegen die Colts nur kurz spielen konnte - und das schlecht. "Aber das war ich nicht." Sonntag, 29. Oktober, 21.25 Uhr Arizona Cardinals (1-6) - Baltimore Ravens (5-2) -:- BOXSCORE All-Pro-Linebacker Roquan Smith von den Ravens plagt sich mit einer Schulterverletzung herum, will aber spielen. "Ich habe den Jungs gesagt: Solange die Sonne am Sonntag aufgeht und die NFL das Spiel nicht absagt, werdet ihr mich auf dem Feld sehen", sagte er. Denver Broncos (2-5) - Kansas City Chiefs (6-1) -:- BOXSCORE San Francisco 49ers (5-2) - Cincinnati Bengals (3-3) -:- BOXSCORE Niners-Quarterback hat mit den Folgen einer Gehirnerschütterung zu kämpfen und befindet sich im sogenannten "Concussion Protocoll". Ob er spielen kann, war bis Donnerstagabend unklar. Falls Purdy passen muss, kommt Backup Sam Darnold zum Einsatz.

© getty Montag, 30. Oktober, 1.20 Uhr Los Angeles Chargers (2-4) - Chicago Bears (2-5) -:- BOXSCORE Sollte sich am Wochenende nichts Gravierendes ändern, werden die Bears wieder auf Backup-Quarterback Tyson Bagent setzen. Justin Fields hat immer noch Probleme mit dem Daumen an der Wurfhand. Das Team ist aber optimistisch, dass er um eine Operation herumkommen kann.