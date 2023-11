NFL - Week 10, Gewinner und Verlierer: Muttersöhnchen Tommy DeVito und rekordverdächtige Kicker

In Week 10 der NFL Regular Season stellen die Kicker einen neuen Rekord auf, Katastrophenstimmung herrscht dagegen bei den Patriots und Bills. In New York gibt es ein Muttersöhnchen und eine unglaubliche Statistik zu bewundern, außerdem feiert Kyler Murray sein Comeback. Und ein ganz bestimmter Quarterback würde sich im Europa Park wie zuhause fühlen. Die Gewinner und Verlierer der Woche.

Wie dem auch sei: Field Goals sorgen gerade am Ende eines Spiels für jede Menge Dramatik, der Kicker wird entweder zum Helden oder ist die ärmste Sau der Stadt. Week 10 wird man sich in der Kicker-Community mit Sicherheit rot im Kalender markieren, aber aus positiven Gründen: Unglaubliche sechs "Walk-off-Kicks" gab es am Wochenende, also Field Goals mit ablaufender Uhr im vierten Viertel. Das ist neuer Rekord.

© getty

NFL, Week 10 - Verlierer: New England Patriots

Man könnte sich jetzt auf Quarterback Mac Jones einschießen, der am Sonntag in Frankfurt in der Schlussphase eine derart hanebüchene Interception warf, dass ihn Coach Bill Belichick vor dem letzten Drive aus dem Spiel nahm - wie soll er jetzt noch als Starter durchgehen? Oder auf seinen Ersatzmann Bailey Zappe, der den Pass nach seinem Fake Spike in ein "Team Meeting der Colts" (Zitat Jason McCourty) schleuderte. Alternativ Cornerback Jack Jones, der am Montag nach schlechtem Verhalten entlassen wurde - obwohl das Team zu ihm gestanden hatte, als er im Juni am Flughafen in Boston mit zwei Schusswaffen im Gepäck erwischt worden war.

Oder aber auf Head Coach Bill Belichick, der so langsam nur noch von seinem großen Namen zu zehren scheint. Draft, Free Agency, die Assistant Coaches, das In-Game-Management: Überall gibt es eine Menge zu kritisieren. Resultat: New England ist so schlecht wie seit über 20 Jahren nicht mehr.

Es gibt mittlerweile sogar Spekulationen darüber, ob Besitzer Bob Kraft ihn in der anstehenden Bye Week entlassen könnte. Daran glaube ich nicht, in dieser Saison gibt es schließlich für die Pats nichts mehr zu gewinnen. In der Offseason müssen aber die ganz großen Besen her.