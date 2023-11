Kommentar zu den NFL-Spielen in Frankfurt: Da kann London nicht mithalten

Die beiden Spiele der NFL in Frankfurt haben gezeigt: Football in Deutschland ist längst mehr als ein Event. Sowohl sportlich als auch wirtschaftlich ist der deutsche Markt mittlerweile an England vorbeigezogen. Dennoch finden in London in den kommenden Jahren voraussichtlich deutlich mehr Spiele statt als hier. Das sollte die Liga tunlichst ändern. Ein Kommentar.

Wer aus den mehreren Millionen (!) Bewerbern das Glück hatte, an eine der rund 100.000 Karten zu kommen, der wurde im und um das Stadion herum mit einer tollen Atmosphäre belohnt. Enthusiastisch zeigten sich die Fans, gleichzeitig aber relaxt und stets friedlich. Der eindeutigste Beweis für den Sprung vom Event zur "richtigen" Sportveranstaltung war allerdings die Tatsache, dass sowohl die Kansas City Chiefs als auch eine Woche später die Patriots eine waschechte Heimspiel-Atmosphäre vorfanden - und das in ihren Interviews anschließend auch begeistert bestätigten. Das lag zwar auch an den mitgereisten Schlachtenbummlern aus den USA, aber zum Großteil zweifellos an den deutschen Fans in den zahlreichen Mahomes- oder Brady-Jerseys.

Mehr noch: Deutschland hat NFL-Tradition - selbst wenn es mit dem Double-Header in Frankfurt und dem Gastspiel in München 2022 "erst" drei Partien waren. Die Premiere in der Allianz Arena hätte man noch als alleinstehendes "Event" abtun können, mehr Neugierde womöglich als wahrhafter Football-Enthusiasmus. Frankfurt dagegen machte deutlich: Deutschland und die NFL, das passt auch langfristig.

Es mag sich für den einen oder anderen ein wenig kitschig angefühlt haben. Etwas aufgesetzt vielleicht, und spätestens dann sogar etwas künstlich, als der Liedtext auf der Videowall erschien. Doch als am Sonntag im Schlussviertel der Partie zwischen den New England Patriots und den Indianapolis Colts 50.000 Fans aus voller Kehle "Country Roads" anstimmten, zum dritten Mal im dritten NFL-Spiel auf deutschem Boden, war es ein beeindruckender Moment.

© getty

NFL in Deutschland: London wirtschaftlich und sportlich abgehängt

Natürlich ist die NFL im berühmten Wembley-Stadion ein echtes Erlebnis. Seit 2007 wird in London Regular Season Football gespielt, mittlerweile ja auch im eigens dafür ausgelegten Tottenham Hotspur Stadion. Wenn man so will, hat die Liga dort also wesentlich mehr Tradition als in Deutschland. Zumal England auch den Vorteil der fehlenden Sprachbarriere mit sich bringt, und immerhin eine Stunde weniger Zeitverschiebung.

Trotzdem hat Deutschland den ersten Auslandsmarkt der NFL spätestens jetzt überflügelt. Wirtschaftlich war das übrigens schon 2022 der Fall: Da hatte der Game Pass bereits mehr Abonnenten, es wurden mehr Fanartikel und "Madden"-Spiele verkauft, bei den TV-Rechten hielt Deutschland ebenfalls mit.

Diese Gemengelage dürfte sich in den vergangenen zwölf Monaten noch einmal in Richtung Deutschland verschoben haben - und nun haben die deutschen Fans auch im Stadion die Nase vorn. "Die deutsche Kultur identifiziert sich weltweit am stärksten mit der NFL", bestätigte auch Robert Kraft, Besitzer der Patriots, am Sonntag im NFL Network. Erkannt hat das nicht nur er. "Wir werden uns in jedem Jahr freiwillig melden, in dem wir zur Wahl stehen", betonte Chiefs-Präsident Mark Donovan zuletzt gegenüber Front Office Sports. Wirtschaftlich ergebe dies einfach zu viel Sinn, in den Jahren mit neun Heimspielen auf eines zu verzichten - und das, obwohl die Ticketeinnahmen der International Games auf alle 32 Teams aufgeteilt werden.

Spiele in Deutschland lassen also die Kasse klingeln und bringen, das hat Frankfurt gezeigt, gleichzeitig einen echten Heimvorteil auf den Rängen mit sich. Ein No-Brainer.

Das Problem: Gleich fünf Teams halten in Deutschland die Marketing-Rechte (neben den Chiefs und Patriots noch die Tampa Bay Buccaneers, Atlanta Falcons und Carolina Panthers), wären also für Heimspiele in München, Frankfurt oder auch Berlin prädestiniert. Gleichzeitig sehen die aktuellen Vereinbarungen für 2024 und 2025 aber jeweils nur eine einzige Partie in Deutschland vor.