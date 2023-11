Die Regular Season wird am Wochenende mit Week 10 fortgesetzt. Hier erfahrt Ihr, wer die NFL-Spiele live im Free-TV und Livestream zeigt / überträgt.

Halbzeit in der NFL-Regular-Season! An diesem Wochenende geht es in der nordamerikanischen Profiliga weiter mit Week 10, das aus 14 Spielen besteht. Den Auftakt machen in der Nacht auf Freitag die Carolina Panthers und die Chicago Bears. Der Großteil des Spieltags findet jedoch wie üblich am Sonntag statt. In den Nächten auf Montag und Dienstag wird ebenfalls jeweils eine Partie veranstaltet.

In der zweiten Woche hintereinander findet dabei ein Spiel im Frankfurter Deutsche Bank Park statt. Erst vergangene Runde bezwangen die Chiefs die Dolphins auf deutschem Boden mit 21:14. Am Sonntag (12. November) sind es die Colts und die Patriots, die um 15.30 Uhr im zweiten Frankfurt Game gegeneinander antreten.

NFL heute live im Free-TV und Livestream: Wer zeigt / überträgt die Spiele von Week 10?

Eine breite Palette an Anbietern kümmert sich auch an diesem Wochenende um die Übertragung der NFL. So ist das Thursday Night Football Game zwischen den Panthers und den Bears bei Amazon Prime Video zu sehen. Zugriff auf das Spiel bekommt Ihr mit einem kostenpflichtigen Abonnement, für das nach Ablauf des Gratis-Probemonats 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro im Jahr anfallen.

Was die Übertragung im Free-TV angeht, ist einmal mehr nur RTL der richtige Ansprechpartner. Beim Privatsender sind Colts vs. Patriots und Browns vs. Ravens zu sehen. Zusätzlich wird Texans vs. Bengals im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ angeboten.

Darüber hinaus ist auch DAZN für die Übertragung mehrerer Spiele zuständig. Mit einem DAZN-Super-Sports- und DAZN-Unlimited-Abonnement habt Ihr in Week 10 Zugriff auf folgende Duelle: Panthers vs. Bears, Colts vs. Patriots, 49ers vs. Jaguars, Commanders vs. Seahawks und Jets vs. Raiders. Neben Einzelspielen bietet das "Netflix des Sports" am Sonntag auch zwei Konferenzen an: eine englisch- und eine deutschsprachige.

Wem das noch alles nicht ausreicht, kann sich über DAZN den NFL Game Pass für 171,99 Euro beschaffen, um Zugriff auf alle Spiele der NFL zu erhalten. Für 44,99 Euro könnt Ihr zudem die Season-Pro-Version des Passes, die aktuell als Sonderangebot zur Verfügung steht, kaufen, das mit einem 7-tägigen Probeabo kommt.

NFL: Die Spiele von Week 10 auf einen Blick