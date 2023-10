NFL News: Receiver-Star Julio Jones unterschreibt bei Philadelphia Eagles

Receiver-Star Julio Jones hat einen Einjahresvertrag bei den Philadelphia Eagles unterschrieben. Damit verstärkt sich der Super-Bowl-Teilnehmer der vergangenen Saison mit einem der besten Wideouts der letzten Jahre.

Bei den Eagles soll Jones vor allem Tiefe im Receiver-Corps bringen: Quez Watkins musste zuletzt mit einer Oberschenkelverletzung auf die Injured-Reserve-Liste und wird mindestens mehrere Wochen ausfallen.

Mit 34 Jahren hat Jones seine beste Zeit zwar hinter sich, in der Saison 2022 brachte er es bei den Tampa Bay Buccaneers in zehn Einsätzen aber immerhin auf 24 Catches für 299 Yards und zwei Touchdowns. Hinter A.J. Brown, mit dem er schon bei den Tennessee Titans zusammenspielte, und DeVonta Smith könnte er der Nummer-3-Receiver in Philly werden.

Seine besten Jahre hatte Jones bei den Atlanta Falcons: Dort hat er praktisch alle Franchise-Rekord in Sachen Receiving inne, 2017 erreichte er mit Quarterback Matt Ryan den Super Bowl und verlor am Ende gegen die New England Patriots.

Mit 13.629 Receiving Yards führt er alle aktiven Spieler in dieser Kategorie an. In der ewigen Bestenliste liegt er damit auf dem 16. Rang.