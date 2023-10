NFL, Verletzungs-Update: Saison für Colts-Quarterback Anthony Richardson "wahrscheinlich" gelaufen

Quarterback Anthony Richardson wird den Indianapolis Colts in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch von einigen anderen QBs gibt es Verletzungs-Updates, mehrere Starter wackeln für Week 7. Die San Francisco 49ers erwarten ihre Leistungsträger Christian McCaffrey und Deebo Samuel dagegen bald zurück. Ein Überblick über die wichtigsten Personalien.

© getty

NFL Verletzungen: Anthony Richardson (Quarterback, Indianapolis Colts)

Es sieht ganz danach aus, als könnte die Saison von Rookie-QB Anthony Richardson schon beendet sein. Wie Teambesitzer Jim Irsay am Montag bei ESPN erklärte, wird der 21-Jährige "wahrscheinlich" den Rest der Spielzeit mit seiner Schulterverletzung verpassen. Er könnte schon in der nächsten Woche operiert werden.

Der 4. Pick des vergangenen Drafts hatte sich in Week 5 gegen die Tennessee Titans eine Verletzung im Schultereckgelenk am rechten Wurfarm zugezogen. "Es ist noch nicht sicher, aber wahrscheinlich fehlt er dieses Jahr", sagte Irsay. "Es wird noch besprochen, aber wahrscheinlich läuft es auf eine OP in der nächsten Woche oder so hinaus." Die finale Entscheidung liege aber bei Richardson selbst. Dessen Ersatzmann Gardner Minshew konnte am Sonntag nicht überzeugen.