NFL - Denver Broncos: Sean Paytons ambitionierter Start mit Hindernissen

Es herrscht Aufbruchstimmung bei den Denver Broncos: Mit dem neuen Head Coach Sean Payton kommt frischer Wind in die Mile High City. Doch schon früh im Training Camp taten sich erste Unwägbarkeiten auf - teils sogar selbstverschuldet.

Noch bevor das Training Camp der Denver Broncos Fahrt aufnahm, sorgte der neue Head Coach Sean Payton mit einem Interview bei USA Today für ligaweites Aufsehen: Darin überfuhr er förmlich seinen Vorgänger Nathaniel Hackett und nannte dessen Arbeit einen "der schlechtesten Coaching-Jobs in der Geschichte der NFL". Das hatte gesessen, zumal er auch den immer noch amtierenden General Manager George Paton aus seiner Generalkritik nicht herausnahm: "Es war die Schuld der Eltern, die das erlaubt haben. Das ist kein Angriff gegen ihn, sondern gegen den Head Coach, den General Manager, den Teampräsidenten und alle anderen, die es hingenommen haben." Zum einen nahm Payton damit die Schuld vom Team und lenkte sie zielgerichtet auf Entscheidungsträger, die teilweise gar nicht mehr da sind. Zum anderen aber stellte er damit auch klar, dass er von nun an die Richtung vorgibt - und dementsprechend alles in seiner Verantwortung liegt. Was auch logisch ist, schließlich soll Payton pro Jahr fast rund 18 Millionen Dollar verdienen. Seine Verpflichtung war den Broncos obendrein mehrere Draft Picks wert, die im Gegenzug zu den New Orleans Saints wanderten. Dass er mit den Aussagen gegen den "Code" verstoßen hat, wonach Coaches nicht gegen ihre Vorgänger nachtreten: geschenkt. Da konnten sich Hackett, mittlerweile Offensive Coordinator der Jets, und sein Schützling Aaron Rodgers noch so sehr über Paytons Aussagen echauffieren - Payton juckt das wenig. Immerhin: Gegenüber Reportern erklärte er wenig später, dass er wohl noch seinen FOX-Hut aufgehabt hatte - er arbeitete im vergangenen Jahr im "Ruhestand" als TV-Experte und nahm dort natürlich kein Blatt vor den Mund. Der Aufbruchstimmung im Broncos-Camp tat dies alles jedoch keinen Abbruch. Im Gegenteil, Payton arbeitet dieser Tage akribisch daran, nicht nur sein Offensiv-Scheme zu installieren, sondern auch seinen Spielstil zu vermitteln. Ein Problem, das er ausgemacht hat: Trägheit und die fehlende Disziplin, vor allem in der Offense. "Was Penalties vor dem Snap anging, lagen sie auf Rang 29", betonte Payton in besagtem Interview.

© getty NFL: Payton setzt bei Denver Broncos auf "Tempo, Aufstellen, Vertrauen" Ein Weg, um dieses Problem zu lösen? Strenges Training! Schon beim Aufstellen vor dem Snap hat Payton in den ersten Tagen des Camps häufig Spielzüge abgebrochen, weil sich die Spieler nicht schnell genug an die Line begaben. "Alles ist wichtig. Tempo vor dem Snap, das Aufstellen. Vertrauen ist zudem ein großer Part unserer Offense und wie sie gespielt wird", berichtete Tight End Adam Trautman, der Payton schon aus New Orleans kennt. Ein Schlüssel wird es sein, das generelle Tempo dieser Offense zu erhöhen, was zu einer echten Herausforderung werden dürfte. Payton gab zu verstehen, dass er Quarterback Russell Wilson immer noch zutraue, in der NFL auf höchstem Niveau zu spielen. Doch wird es Payton auch gelingen, Wilson seine schlechten Gewohnheiten auszutreiben? Der mittlerweile 34-Jährige hielt den Ball im Vorjahr viel zu lange und brauchte im Schnitt 2,94 Sekunden bis zum Pass. Hinter einer löchrigen Offensive Line versuchte er sich zu oft mit Scrambles zu retten und kassierte schließlich 55 Sacks - die meisten in der NFL und die meisten in seiner Karriere. Zudem kassierte er laut Pro Football Focus bei 27 Prozent der Pressures gegen ihn einen Sack: der höchste Wert der Liga unter Vollzeit-Startern und ebenfalls der schwächste Wert seiner Karriere. Paytons Idealvorstellung sind schnelle Pässe und Timing-Plays. Also das, was Drew Brees in den letzten Jahren seiner Karriere bei den New Orleans Saints in Perfektion abgeliefert hatte - mit Payton am Ruder. Stand jetzt ist es zumindest fragwürdig, ob Wilson dieses Spiel spielen wird, zumal es komplett gegen seine Tendenzen geht: Über seine gesamte bisherige Karriere hielt er den Ball durchschnittlich mehr als 3 Sekunden bis zum Pass ... Das ist allerdings nicht das einzige Hindernis für die Broncos dieser Tage. Verletzungsprobleme sind ein weiterer Grund zur Sorge. Mit Tim Patrick hat sich erneut einer der Starting Outside Receiver schwer verletzt - Achillessehnenriss nur rund ein Jahr nach einem Kreuzbandriss. Und bei Slot-Receiver KJ Hamler wurde ein Herzproblem festgestellt, mit dem er vorerst ausfallen wird.