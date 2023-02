NFL: Sean Payton wird Head Coach der Denver Broncos

Sean Payton wird der neue Head Coach der Denver Broncos. Zuvor einigte sich das Team mit den New Orleans Saints auf einen Trade für den früheren Super-Bowl-Sieger.

Die Broncos bezahlen einen hohen Preis für Payton: Sie schicken ihren 29. Pick im Draft 2023 sowie ihren Zweitrundenpick 2024 nach New Orleans und erhalten dafür Payton und den Drittrundenpick der Saints 2024, wie ESPN berichtet. Der 29. Pick gehörte indes ursprünglich den San Francisco 49ers, die ihn zu den Miami Dolphins getradet hatten, welche ihn dann für Bradley Chubb zu den Broncos schickten.

"Es war die Chance, auf die ich gewartet habe", sagte Payton gegenüber NOLA.com am Dienstag.

Payton tritt die Nachfolge des nach nicht mal einer Saison entlassenen Nathaniel Hackett an, für den Jerry Rosburg in den letzten zwei Spielen der Saison als Interimscoach eingesprungen war.

Payton beendet damit seine einjährige Auszeit - er arbeitete als TV-Experte für FOX - nach seinem Abgang von den Saints, bei denen er insgesamt 15 Jahre gearbeitet hatte. Der 59-Jährige hat eine Bilanz von 152-89 in der NFL und war 9-8 in den Playoffs. Er führte die Saints zu ihrem ersten Super-Bowl-Erfolg nach der Saison 2009 und wurde 2006 in seiner ersten Saison in NOLA zum Coach of the Year gewählt.

Die Broncos hatten die Saison 2022 5-12 beendet und warten seit 2015 auf eine Playoff-Teilnahme, seit 2016 sogar auf eine Saison mit einer positiven Bilanz.