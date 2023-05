NFL, Spiele in Deutschland 2023: Datum, Termine, Teams, Übertragung im TV und Livestream

2023 finden in Deutschland gleich zwei NFL-Spiele statt. SPOX liefert Euch alle Informationen zu den Partien in Deutschland und erklärt Euch wo sie live im TV und Livestream übertragen werden.

Auch in diesem Jahr kommt die NFL nach Deutschland! Gleich zwei Regular-Season-Spiele werden 2023 hierzulande ausgetragen. Und auch in diesem Jahr bekommen die deutschen NFL-Fans die ganz großen Stars zu sehen: Unter anderem sind die Kansas City Chiefs mit Quarterback Patrick Mahomes zu Gast. Die NFL-Spiele in Deutschland sind für den 05. und 12. November terminiert.

NFL, Spiele in Deutschland 2023: Datum, Termine, Teams - Die Infos

Im vergangenen Jahr hat die NFL in Deutschland das erste Mal in ihrer Historie ein Spiel ausgetragen. Das Event in München war ein voller Erfolg. Der NFL-Boom in Deutschland geht weiter und um den Ansturm der Fans gerecht zu werden, hat die NFL gleich zwei Regular-Season-Duelle in Deutschland angesetzt. Neben den beiden Partien in Deutschland trägt die NFL drei weitere International Games in London aus.

Die beiden NFL-Partien in Deutschland finden am gleichen Ort statt. Als Austragungsort der Begegnungen hat die NFL sich für Frankfurt entschieden und damit für den Deutschen Bank Park, dem Heimspielstadion von Eintracht Frankfurt.

Das erste NFL-Spiel in Frankfurt am Sonntag, den 05. November, bestreiten der amtierende Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs und die Miami Dolphins. Die Begegnung startet um 15.30 Uhr deutscher Zeit. Genau eine Woche später, am 12. November, treffen die New England Patriots auf die Miami Dolphins. Das Duell startet im Deutsche Bank Park in Frankfurt ebenfalls um 15.30 Uhr.

NFL, Spiele in Deutschland 2023: Datum, Termine, Teams - Die Infos im Überblick

Datum Begegnung Stadion Start So., 05.11 Kansas City Chiefs vs. Miami Dolphins Deutsche Bank Park, Frankfurt 15.30 Uhr So., 12.11 New England Patriots vs. Indianapolis Colts Deutsche Bank Park, Frankfurt 15.30 Uhr

NFL, Spiele in Deutschland 2023: Übertragung im TV und Livestream

In Deutschland zeigt sich in diesem Jahr ein neuer TV-Sender für die Übertragung der NFL-Spiele im Free-TV zuständig. RTL hat sich die Übertragungsrechte an der NFL in Deutschland gesichert. Neben seiner TV-Übertragung, zeigt RTL die NFL in diesem Jahr auch im Livestream auf RTL+.

Die NFL seht Ihr in Deutschland ebenfalls live auf DAZN. Seit einigen Jahren überträgt DAZN eine Vielzahl von NFL-Spiele live und in voller Länge. Der TV-Sender zeigt zudem die Regular-Season-Spiele am Sonntag in der Konferenz. DAZN überträgt die NFL auch in der kommenden Saison im Livestream, den Ihr in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser findet.

Ein DAZN-Abo kostet im Monat zwischen 9,99 Euro und 39,99 Euro. Neben der NFL überträgt DAZN auch die NBA, die Champions League, die Freitags-und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, Boxen, Handball, Radsport, Tennis und noch vieles mehr.

