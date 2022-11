NFL Spiel in München: Tampa Bay Buccaneers vs. Seattle Seahawks - Die größten Storylines zur NFL-Premiere in Deutschland

Am Sonntag steigt das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks. Wie gut die Teams drauf sind, worum es geht und welche Spieler im Rampenlicht stehen erfahrt Ihr hier.

NFL in München: Wie gut sind die Seattle Seahawks wirklich?

Die Seattle Seahawks sind eines der Überraschungsteams dieser Saison. Sie kommen mit einer 6-3-Bilanz als Nummer 1 der NFC West nach München. Eine Entwicklung, die so nach einer ereignisreichen Offseason nicht unbedingt zu erwarten war.

Seattle trennte sich allen voran vom langjährigen Superstar-Quarterback Russell Wilson, mit dem man zwei Super Bowls erreichte und Super Bowl 48 gegen die Denver Broncos sogar gewann. Da man letztlich keinen offensichtlichen Nachfolger verpflichtete, war die allgemeine Vermutung, dass 2022 für das Team von Head Coach Pete Carroll in erster Linie ein Jahr der Konsolidierung sein würde.

Dafür sprach auch die - wenig überraschende - Tatsache, dass wohl kaum ein Team in diesem Jahr mehr Einsatzzeit von Rookies erhält als die Seahawks. Sie spielen derzeit gleich mit fünf Startern, die in ihrer ersten Saison sind: Beide Offensive Tackles in Charles Cross und Abraham Lucas, Shootingstar-Running-Back Kenneth Walker III sowie die Cornerbacks Tariq Woolen und Slot-Corner Coby Bryant.

Alle zählen sie bereits zu den Leistungsträgern und speziell Walkers Aktien im Rennen um den Offensive Rookie of the Year Award steigen von Woche zu Woche. Nach neun Spielen hat er bereits 7 Touchdowns auf dem Konto.

Der Star des Teams allerdings ist jemand, der eigentlich schon in der Versenkung verschwunden war - Quarterback Geno Smith. Smith begann seine Karriere als Zweitrundenpick 2013 bei den New York Jets und startete in seinen ersten beiden Jahren, ehe es bergab ging. Seither versuchte er sich als Backup bei den Giants, Chargers und schließlich den Seahawks.

Smith spielt schon jetzt die Saison seines Lebens und führt die NFL in einer Saison, in der Pass-Statistiken durch die Bank im Keller sind, mit einer Completion Percentage von 73,1 an. Darüber hinaus befindet er sich unter den Top 5 in Total QBR, DVOA und DYAR. Kurzum: Geno Smith gehört in diesem Jahr zu den besten und effizientesten Quarterbacks der NFL und wird sogar in der MVP-Diskussion erwähnt.

© getty Geno Smith ist die Feel-Good-Story der Saison.

Seattle Seahawks: Eine der besten Offenses der NFL

Das führt dann zu einer Offense, die aktuell durch die Luft die fünfteffizienteste der NFL ist, insgesamt liegt sie nach DVOA von Football Outsiders auf Rang 7. Die Seahawks stellen eine Top-10-Offense und alles wirkt flüssiger als zuletzt mit Russell Wilson. Diese Offense hat nun eine ganz andere Balance - das Passspiel vor allem hat eine Struktur, die es bislang nicht gab.

In den vergangenen Jahren war das Grundprinzip das Run Game mit viel Improvisation von Wilson. Jetzt baut beides aufeinander auf und Smith macht zudem mehr aus dieser Struktur als von ihm verlangt wird, was an seiner "Completion Percentage over Expectation" (CPOE) gut ablesbar ist. Er bringt derzeit mehr als 8 Prozent mehr Pässe an, als das statistisch zu erwarten wäre. Einer der höchsten Werte der Liga.

Die Defense wiederum hat noch deutlich mehr Growing Pains zu verkraften als die Offense, es ist jedoch ein deutlicher Aufwärtstrend in den vergangenen Wochen zu erkennen. Bereits von Beginn an jedoch spielte sich vor allem besagter Cornerback Tariq Woolen in den Vordergrund. Er hat bereits 4 Interceptions und einen Touchdown auf dem Konto und lässt bei Pässen in seine Richtung gerade mal ein Passer Rating von 54,2 zu. Der Fünftrundenpick ist einer der größten Steals dieses Drafts und zieht schon Vergleiche zu einem der großen Stars der legendären "Legion of Boom" nach sich - Richard Sherman. Nur, dass Woolen schneller und athletischer ist als sein berühmter Vorgänger.

Generell stellen die Seahawks nun einen ernsthaften Playoff-Anwärter, der rechnerisch etwas über seinen Möglichkeiten spielt- auch wenn man Pro Football Reference Glauben schenkt, die das Team bei einer erwarteten Bilanz von 5-4 hat. Allerdings basiert deren Modell auf Faktoren wie erzielte und zugelassene Punkte und die Seahawks ließen gerade zu Beginn eindeutig zu viele Punkte zu. In den vergangenen Wochen jedoch änderte sich das merklich. Seit der Niederlage gegen die Saints gewannen sie ihre letzten vier Partien allesamt mit mindestens zwei Scores Vorsprung.

Unterm Strich sieht es zur Saisonmitte aber so aus, dass es den Seahawks gelungen ist, einen Soft-Rebuild in beachtlicher Zeit zu vollführen und damit nun gerüstet zu sein für einen weiteren Playoff-Trip. Es wäre die zehnte Playoff-Teilnahme der Seahawks seit Carroll das Team 2010 übernommen hat. Und es wäre die überraschendste.

Rechtzeitig zum Deutschland-Spiel sind die Seahawks, die eine riesige Fan Base hierzulande haben, wieder konkurrenzfähig. Perfektes Timing für die Premiere in München.

