Super Bowl heute live im TV und Livestream: Uhrzeit, Übertragung, Sender, Stream

Heute Nacht ist es soweit! In Super Bowl LVII kämpfen die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles um die prestigeträchtige Vince Lombardi Trophy. Hier bei SPOX liefern wir Euch die Infos zu folgenden Punkten: Uhrzeit, Übertragung im TV und Livestream, Sender, Stream.

Regular Season, Wildcard Round, Divisional Round, Championship Games - all dies steht in dieser Saison bereits in den Geschichtsbüchern, ein einziges Spiel steht noch bevor: der Super Bowl.

In der 57. Auflage des wichtigsten Spieles im American Football stehen sich am heutigen Sonntag in der Nacht auf Montag (13. Februar) die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles gegenüber - zwei Teams, die in den vergangenen fünf Jahren die Vince Lombardi Trophy für den Super-Bowl-Gewinner bereits jeweils einmal in die Höhe stemmen durften.

© getty Die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles treten im Super Bowl gegeneinander an.

Als Austragungsort für das Spektakel dient das State Farm Stadium in Glendale, Arizona. Der Kickoff erfolgt nachts um 0.30 Uhr (Montag).

Die Übertragungsrechte für Super Bowl LVII besitzen in Deutschland gleich mehrere Anbieter, im Free-TV wird es jedoch nur von einem davon übertragen. Dafür zeichnet ProSieben verantwortlich. Für das finale Spiel der Saison holt der Privatsender noch einmal alles heraus und beginnt bereits um 22.25 Uhr, Vorberichte zu liefern. Patrick Esume und Björn Werner teilen sich dabei die Expertenrolle, Jan Stecker wird danach als Kommentator eingesetzt.

Das TV-Angebot bildet nicht den einzigen Pfad, um bei ProSieben den Super Bowl zu sehen. Nebenbei lässt sich das Duell auch im kostenlosen Livestream bei ran.de verfolgen.

Außerdem wird die ganze Partie auch bei DAZN gezeigt. Der Streamingdienst ermöglicht es sogar, den Super Bowl mit den deutschen oder den originalen US-amerikanischen Kommentatoren zu genießen. Um keine Sekunde der Vorberichte zu verpassen, müsst Ihr um 23.45 Uhr einschalten. Das deutsche Team bilden dafür Moderator Christoph Stadtler, Kommentator Franz Büchner und Experte Filip Pawelka.

DAZN ist das Zuhause zahlreicher anderer Sportarten. Mit einem kostenpflichtigen Abonnement, das aus drei verschiedenen Paketen besteht, könnt Ihr unter anderem auch Livestreams zur NBA, zu Fußball, Tennis, MMA, Boxen und vieles mehr nutzen. Auf was Ihr genau Zugriff habt, bestimmt das Paket, das Ihr bei Abschluss des Abos ausgewählt habt.

© getty Wer gewinnt die Vince Lombardi Trophy bei Super Bowl LVII?

Begegnung: Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles

Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles Runde: Super Bowl LVII

Super Bowl LVII Datum: Mo., 13. Februar 2023

Mo., 13. Februar 2023 Uhrzeit: 0.30 Uhr (MEZ)

0.30 Uhr (MEZ) Ort: State Farm Stadium, Glendale, Arizona (USA)

State Farm Stadium, Glendale, Arizona (USA) TV: DAZN , ProSieben

, Livestream: DAZN , ran.de

Liveticker: SPOX

NFL - Super Bowl 2023: Die letzten Super Bowl Sieger