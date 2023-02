Die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles kämpfen im Super Bowl 2023 um die legendäre Vince Lombardi Trophy. SPOX erklärt Euch, wie Ihr das NFL-Finale live im Free-TV und im Livestream sehen könnt.

Ein einziges Spiel steht in der Football-Saison 2022/23 noch aus. Dabei handelt es sich um das Finale, um die 57. Auflage des legendären Super Bowls, der dem Sieger die prestigeträchtige Vince Lombardi Trophy verspricht.

Im Kampf um die Meisterschaft stehen sich in der Nacht auf Montag, den 13. Februar, die Kansas City Chiefs (AFC-Champion) und die Philadelphia Eagles (NFC-Champion) gegenüber. Ausgetragen wird das Spektakel im State Farm Stadium in Glendale, Arizona, wo die Arizona Cardinals ihre Heimspiele bestreiten. Um 0.30 Uhr deutscher Zeit (13. Februar) erfolgt der Kickoff.

Beide Mannschaften konnten in den vergangenen Jahren den Super Bowl bereits gewinnen, die Eagles holten sich gegen die New England Patriots 2018 den Titel, die Chiefs setzten sich 2020 gegen die San Francisco 49ers durch.

Super Bowl 2023 live im Free-TV und Livestream: So seht Ihr das NFL-Finale

Football-Fans in Deutschland haben reichlich Grund zur Freude. Super Bowl LVII zwischen den Chiefs und den Eagles wird nämlich live und in voller Länge im Free-TV zu sehen sein. Die Übertragungsrechte dafür besitzt der Privatsender ProSieben, der auch während der Regular Season und den Playoffs haufenweise NFL-Partien zeigte.

Der Countdown zum Super Bowl beginnt am Sonntag um 22.45 Uhr, in der Zeit bis zum Kickoff werden die Fans auf das Spektakel heiß gemacht. Darum kümmern sich die Experten Patrick Esume und Björn Werner, als Kommentator wird Jan Stecker eingesetzt. Was ProSieben im frei empfangbaren Fernsehen anbietet, macht er auch via Livestream bei ran.de. Um diesen nutzen zu können, braucht Ihr kein Abonnement und müsst auch nichts bezahlen.

© getty Beim Super Bowl steht die Vince Lombardi Trophy auf dem Spiel.

Weiter besteht noch die Möglichkeit, den Super Bowl auch bei DAZN zu verfolgen, die Vorberichterstattung beginnt um 23.45 Uhr. Im Fall von DAZN wird allerdings ein Abonnement benötigt, zur Verfügung stehen diesbezüglich drei verschiedene Pakete: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Super Bowl 2023 live im Free-TV und Livestream: So seht Ihr das NFL-Finale - Wichtigste Infos

Begegnung: Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles

Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles Runde: Super Bowl LVII

Super Bowl LVII Datum: Mo., 13. Februar 2023

Mo., 13. Februar 2023 Uhrzeit: 0.30 Uhr (MEZ)

0.30 Uhr (MEZ) Ort: State Farm Stadium, Glendale, Arizona (USA)

State Farm Stadium, Glendale, Arizona (USA) TV: DAZN , ProSieben

, Livestream: DAZN , ran.de

Liveticker: SPOX

© getty Super Bowl LVII steigt im State Farm Stadium in Glendale, Arizona.

