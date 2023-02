Super Bowl 2023: Warum ist es die letzte Übertragung von Pro7 mit Icke und Co.?

Mit dem Super Bowl LVII findet nicht nur die NFL-Saison 2022/23 ihren Abschluss, sondern auch die TV-Übertragungen mit dem beliebten Team von ran um Christoph "Icke" Dommisch, Patrick "Coach" Esume, Jan Stecker, Volker Schenk, Björn Werner und Co. - warum das so ist, erfahrt Ihr hier.

Grund für die aktuell ungewisse Zukunft des populären TV-Teams ist, dass ab der kommenden Saison nicht mehr ProSiebenSat.1, sondern RTL für die Übertragung der weltbesten Footballliga zuständig ist.

Der Deal des Kölner Privatsenders mit der NFL geht über die nächsten fünf Jahre und hat es in sich: Wöchentlich sollen bis zu drei Partien bei RTL und NITRO übertragen werden, zudem sollen Fans laut NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth gegenüber W&V auch "viele Formate sehen, die es in der Vergangenheit noch nicht gab".

Doch welches Team wird dafür zuständig sein? Und was passiert mit Icke und Co.? Alle bisher bekannten Infos bekommt Ihr hier.

Super Bowl 2023: Wechseln Icke und Co. im Anschluss zu RTL?

Allzu unwahrscheinlich ist es nicht, dass zumindest ein Teil des ran-Teams den Senderwechsel mitmachen wird. "Das sind natürlich prägende Figuren für den Sport, die auch viel dazu beigetragen haben, ihn in Deutschland noch populärer zu machen", sagte Steinforth nämlich zum Thema: "Und deswegen freuen wir uns ganz allgemein gesprochen natürlich, wenn sie auch in Zukunft eng am American Football sind."

Besonders für die Experten Patrick Esume und Björn Werner sowie Kommentator Jan Stecker ist der Weg frei, bei "Icke" Dommisch hingegen könnte die Situation etwas komplizierter werden. Das Kultgesicht ist nämlich noch bei ProSiebenSat.1 unter Vertrag und müsste diesen vorher erst auflösen.

Wer in den nächsten Jahren über Eure Bildschirme flimmern wird, werden wir bald erfahren, spätestens zur Übertragung des NFL-Drafts (27. bis 29. April).

NFL: Künftige Übertragung im TV und Livestream

Dass RTL die NFL im Free-TV zeigt, haben wir geklärt. Darüber hinaus gibt es aber auch zukünftig weitere Möglichkeiten, die nordamerikanische Footballliga zuhause zu verfolgen. Auch DAZN wird die NFL weiterhin im Programm haben.

Ob die NFL in Eurem DAZN-Abo inbegriffen ist, hängt davon ab, welches Paket Ihr wählt - seit neuestem hat der Streamingdienst sein Angebot nämlich überarbeitet. Drei Tarife mit verschiedenen Sportarten habt Ihr zur Auswahl. Hier könnt Ihr Euch informieren.

