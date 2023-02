Der Super Bowl 2023 steht vor der Tür. Am kommenden Wochenende treten die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles in der Nacht vom Sonntag auf Montag im NFL-Finale gegeneinander an. Doch wann genau beginnt der Super LVII? Das erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Am Sonntag, den 12. Februar, geht die aktuelle NFL-Saison mit der 57. Auflage des Super Bowls zu Ende. Im größten Sportereignis des Jahres stehen sich die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles gegenüber.

NFL: Um wie viel Uhr beginnt der Super Bowl 2023?

Der Super Bowl 2023 findet in der Nacht vom Sonntag, den 12. Februar, auf Montag, den 13. Februar, statt. Der Kickoff des Spiels ist für den frühen Montagmorgen um 00.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit angesetzt.

Als Austragungsort des Super Bowl LVII zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles dient das State Farm Stadium in Glendale, der Heimspielstätte der Arizona Cardinals. Die Zeitverschiebung zwischen Arizona und Deutschland beträgt ganze acht Stunden. Während der Super Bowl 2023 hier in den frühen Morgenstunden über die Bühne geht, startet das NFL-Finale in Glendale um 16.30 Uhr Ortszeit.

NFL: Super Bowl 2023 - Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles

In der 57. Auflage des Super Bowls treffen am kommenden Sonntag die Kansas City Chiefs auf die Philadelphia Eagles aufeinander. Die Philadelphia Eagles dominerten die NFC in dieser Saison. Das Team von Head Coach Nick Sirianni beendete die Regular Season mit einem Record von 14-3. Nach zwei dominanten Auftritten in den Playoffs zogen die Philadelphia Eagles scheinbar mühelos in das NFL-Finale ein.

© getty Quarterback Jalen Hurts steht mit den Philadelphia Eagles zum ersten Mal im Super Bowl.

Deutlich härter mussten die Kansas City Chiefs für ihr Super-Bowl-Ticket arbeiten. Das lag auch an den zahlreichen Verletzungen im Chiefs-Team. Quarterback Patrick Mahomes ging angeschlagen in das AFC-Championship-Spiel gegen die Cincinnati Bengals. Die Mannschaft von Andy Reid gewann das knappe Duell letztendlich mit 23:20. Holen Patrick Mahomes und Andy Reid nach 2019 ihren zweiten Super-Bowl-Titel?

NFL: Um wie viel Uhr beginnt der Super Bowl 2023? - Die Infos im Überblick

Event: Super Bowl 2023

Super Bowl 2023 Austragung: 57. Super Bowl (LVII)

57. Super Bowl (LVII) Duell: Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles

Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles Datum: 12./13. Februar

12./13. Februar Start: 00:30 Uhr

00:30 Uhr Austragungsort: State Farm Stadium, Glendale (Arizona)

© getty Gewinnen Patrick Mahomes und Andy Reid in diesem Jahr ihren zweiten Super-Bowl-Titel?

Super Bowl - Die vergangenen Sieger im Überblick