NFL: Las Vegas Raiders entlassen offenbar Quarterback Derek Carr

Die Las Vegas Raiders haben am Dienstag offenbar ihren Quarterback Derek Carr entlassen. Das berichtet ESPN.

Demnach hatte sich der 31-Jährige geweigert, auf seine No-Trade-Klausel zu verzichten, weshalb ihn die Raiders vor die Tür setzten. Eine Quelle bestätigte gegenüber ESPN-Reporter Adam Schefter außerdem, dass Carr in Kürze 40 Millionen Dollar (37,25 Millionen Euro) ausgeschüttet bekommen hätte.

2021 hatte der Quarterback in einem Interview noch preisgegeben, seine Karriere gerne bei Las Vegas beenden zu wollen. Vor Beginn des neuen NFL-Jahres am 15. März ist er nun jedoch auf dem freien Markt. Offenbar war die Franchise an

Die Raiders sind wiederum gezwungen, einen Ersatz für den 31-Jährigen zu suchen. Carr stieß 2014 zu der Franchise aus Las Vegas und war seither der Starting-Quarterback der Raiders.