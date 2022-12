Der Super Bowl ist das Finale und der krönende Abschluss der NFL-Saison. Dabei ist besonders die Halftime Show immer wieder ein Highlight. Welche Stars beim diesjährigen Spektakel auftreten werden, zeigt Euch SPOX hier.

Im Super Bowl stehen sich die zwei besten NFL-Teams der Saison 2022/23 gegenüber und spielen um die prestigeträchtige Vince Lombardi Trophy. Um 0.30 Uhr deutscher Zeit duellieren sich der AFC-Champion und der NFC-Champion im State-Farm-Stadium in Glendale, Arizona.

Doch wie jedes Jahr steht abseits des Sportlichen ein weiteres Highlight auf dem Zettel - die Halbzeitshow. Weltweit verfolgen hunderte Millionen Zuschauer den Musik-Act. Für viele Künstlerinnen und Künstler ist der Auftritt bei der Halftime Show des Super Bowls der Höhepunkt und der absolute Beweis einer herausragenden Karriere.

Stars wie Prince, Michael Jackson, Beyonce oder Dr. Dre sind nur wenige von etlichen Weltstars, die die Ehre erhielten. Im vergangenen Jahr traten mehrere Künstler gemeinsam auf. Darunter The Weeknd, Dr. Dre, Eminem, Snoop Dog, Kendrick Lamar und Mary J. Blidge.

© getty Aus dem Nichts und ziemlich überraschend hing 50 Cent bei der vergangenen Halftime Show von der Decke und performte mit Dr. Dre, Eminem und Co.

Halftime Show beim Super Bowl 2023: Welche Stars sind dabei?

In diesem Jahr wird Rihanna auf die große Bühne am 12. Februar treten und für ein musikalisches Feuerwerk sorgen. "Riri" feiert nach langer Pause ihr großes Comeback. Die jüngste Selfmade-Milliardärin aller Zeiten ist im Mai 2022 zum ersten Mal Mutter geworden. Seit ihrem letzten Album "ANTI" aus dem Jahr 2016 erschien lediglich eine Single auf dem Soundtrack zum Marvel-Film "Wakanda Forever'', namens "Lift Me Up".

Neben Rihanna wurden noch keine weiteren Stars vorgestellt. Ob sie Unterstützung bekommt, ist noch unklar. Die NFL hält sich bei dieser Frage noch bedeckt. Doch auch eine spontane Überraschung ist seit dem vorhergesagten Auftritt von 50 Cent im vergangenen Jahr nicht unwahrscheinlich. Vielleicht tritt Rihanna sogar mit ihrem Mann ASAP Rocky auf. Möglich ist alles.

Halftime Show beim Super Bowl 2023: Uhrzeit

Eine genaue Uhrzeit, wann die Halftime Show beginnt, lässt sich nicht exakt voraussagen. Der Zeitpunkt ist abhängig vom Verlauf des Spiels.

Sobald die Halbzeitpause ist, wird in Rekordzeit eine Bühne aufgebaut. Dort wird die Show für 30 Minuten stattfinden, bevor die Bühne rechtzeitig wieder abgebaut wird, Aller Voraussicht nach kann in Deutschland mit einer Uhrzeit zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr gerechnet werden.

Halftime Show beim Super Bowl 2023: Ort, Datum, Termin, Infos - Die wichtigsten Infos

Datum: 12. Februar

12. Februar Uhrzeit: 16.30 Uhr amerikanischer Zeit, 0.30 Uhr deutscher Zeit

16.30 Uhr amerikanischer Zeit, 0.30 Uhr deutscher Zeit Ort: State-Farm-Stadium in Glendale, Arizona

State-Farm-Stadium in Glendale, Arizona Teams: AFC-Champion vs. NFC-Champion

Halftime Show beim Super Bowl 2023: Übertragung live im TV und Livestream

Bereits zum jetzigen Zeitpunkt ist klar, wo der Super Bowl inklusive halftime Show übertragen wird. Wie aus dem vergangenen Jahr gewohnt, zeigt der Free-TV-Sender ProSieben den Super Bowl 2023.

Auch DAZN sendet via Livestream das Finale der NFL live. Dafür braucht Ihr ein entsprechendes Abonnement. Derzeit sind hierfür 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr fällig. Neben der NFL und der Super-Bowl-Halftime-Show, laufen dort auch alle Freitags- und Sonntagspiele der Fußball-Bundesliga, die UEFA Champions League und viele weitere Sportevents wie die NBA oder die NHL.

Alle Infos zum Programm von DAZN bekommt Ihr hier.

