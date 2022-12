NFL: Denver Broncos feuern Headcoach Nathaniel Hackett nach nur 15 Spielen

Die Denver Broncos haben ihren Head Coach Nathaniel Hackett am Montag entlassen. Vorausgegangen war ein 14-51-Debakel gegen Titelverteidiger Los Angeles Rams am Sonntag.

Hacketts Entlassung bedeutet das abrupte Ende der kürzesten Amtszeit eines Cheftrainers (ausgenommen: Interimstrainer) in der Geschichte der Franchise. Die neuen Eigentümer der Broncos, die Walton-Penner Group, hatten nach nur 15 Spielen (4 Siege, 11 Niederlagen) keine Geduld mehr mit dem 42-jährigen Trainer.

"Nach ausführlichen Gesprächen mit (General Manager) George (Paton) und unserer Eigentümergruppe sind wir zu dem Schluss gekommen, dass eine Neuausrichtung letztlich im besten Interesse der Broncos ist", sagte Co-Owner Greg Penner in einer Erklärung. "Dieser Wechsel wurde aus Respekt vor allen Beteiligten jetzt vollzogen und erlaubt uns, sofort mit der Suche nach einem neuen Head Coach zu beginnen."

Laut Penner, der die Broncos erst im Juni gemeinsam mit seiner Frau Carrie Walton Penner und deren Vater, dem Walmart-Erben Rob Walton, für 4,65 Milliarden Dollar erworben hatte, werde Paton bei der Suche nach einem Cheftrainer einbezogen. Es wurde noch kein Interimscoach benannt.

Hackett wurde erst im Januar als 18. Cheftrainer der Franchise vorgestellt, nachdem er drei Spielzeiten lang als Offensive Coordinator der Green Bay Packers unter Matt LaFleur tätig gewesen war. Die Broncos, die zwischenzeitlich in dieser Spielzeit gleichzeitig die beste Scoring-Defense und schlechteste Scoring-Offense der Liga stellten, haben bereits den Einzug in die Playoffs, zum siebten Mal in Serie, verpasst.