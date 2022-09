NFL - Tampa Bay Buccaneers: Tom Brady spricht über möglicherweise letzte Saison

Einen Tag nachdem er gegen die Dallas Cowboys die Saison der Tampa Bay Buccaneers mit einem Sieg 19:3 eröffnet hatte, sprach Tom Brady, hörbar emotional, über seine Karriere und die Möglichkeit, dass es ihn bald woanders hinzieht.

"Ich fühle mehr als früher, aus irgendeinem Grund, ich fühle meine Emotionen wirklich intensiver." sagte Tom Brady im Let's Go Podcast am Montag zur Frage, ob das positive Gefühl in ein volles Stadion einzulaufen mit dem Alter stärker werde. "Ich habe das immer, aber wenn man sich dem Ende nähert ... und ich weiß nicht, wo ich da stehe und es gibt da noch keine Entscheidung. Aber es ist klar, dass ich keine zehn Jahre mehr vor mir habe."

Brady stellte seine Liebe zum Football und zur Team-Kameradschaft sein Familienleben gegenüber sowie all die Sachen, auf die er verzichtet hat im Laufe seiner 23-jährigen Karriere. "Ich hatte keine Weihnachten 23 Jahre lang, auch kein Thanksgiving. Keine Geburtstagsfeiern von Menschen, die mir wichtig sind, und die zwischen August und Ende Januar geboren sind. Ich kann auf keine Beerdigungen und auf keine Hochzeiten gehen. Und ich glaube es kommt irgendwann der Moment im Leben, wo du sagst: 'Weißt du was? Du hattest deine Portion, es ist genug, und es ist Zeit sich woanders hinzubewegen.'"

Auch die Hits und Blessuren sind mit dem Alter immer deutlicher zu spüren: "Also womit ich mich heute rumplage? Ich bin heute aufgewacht und habe gedacht 'Heilige Scheiße!' Es gab ein paar Hits und du hast Prellungen am Arm und Cuts und du fragst dich: 'Wie lange noch will ich dieses Commitment machen?'"

Für 2022 stellt Brady aber das Commitment nicht infrage, er genießt das Team und die Kameradschaft und die Liebe zum Football: "Alles wird wie immer sein."

Bradys Abwesenheit während des Training Camps der Bucs, als er elf Tage mit der Familie auf den Bahamas verbrachte, war nicht ganz das gewohnte "wie immer", und nährte Spekulationen, dass Bradys Karriere nach der Saison enden könnte. Brady selbst scheint mit diesem Gedanken offenbar auch weiterhin immer wieder zu spielen.