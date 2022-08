Tampa Bay Buccaneers: Tom Brady kehrt nach Abwesenheit zurück

Tom Brady ist zurück! Der Quarterback meldete sich nach einer vom Team abgesegneten Auszeit während des Training Camps am Montag bei den Tampa Bay Buccaneers zum Dienst.

Insgesamt elf Tage blieb Brady (45) dem Team aus persönlichen Gründen fern, kehrte nun jedoch, wie zuletzt angenommen, bereits am Montag zum Team zurück. Brady nahm sofort wieder am Training teil und präsentierte sich laut Auskunft von Head Coach Todd Bowles in sehr guter Verfassung. Der QB selbst äußerte sich anschließend nicht.

"Wenn irgendjemand mit einer elftägigen Pause während des Training Camps davonkommt, dann Tom", sagte Tight End Cameron Brate. "Er kam zurück und feuerte schon wieder auf allen Zylindern. Wir sind alle begeistert, dass er wieder da ist und sind bereit, voranzuschreiten."

Brady verpasste während seiner Abwesenheit zwei Preseason-Spiele, in denen er laut Bowles aber ohnehin nicht zum Einsatz gekommen wäre. Ob er im letzten Preseason-Spiel der Bucs am Samstag gegen die Indianapolis Colts auflaufen wird, ließ Bowles noch offen.

Neben Brady kehrte auch Wide Receiver Mike Evans ins Training zurück. Er war seit einer am 5. August erlittenen Oberschenkelverletzung außer Gefecht. Ebenso nahm Chris Godwin erstmals seit seinem Kreuzbandriss im Vorjahr wieder an 11-gegen-11-Drills teil.