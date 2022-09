44 Teilnehmer aus 13 Ländern: International Combine kommt nach London zurück

Die NFL wird im zweiten Jahr in Folge eine International Combine in London veranstalten. Das Event steigt am 3. und 4. Oktober im Stadion der Tottenham Hotspur.

Analog zur jährlichen Scouting Combine in Indianapolis im Rahmen des Draft-Prozesses dürfen sich 44 eingeladene Spieler aus 13 Ländern an den beiden Tagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor den Augen von NFL-Scouts in verschiedenen Wettbewerben beweisen. Anschließend werden daraus mehrere Spieler ausgewählt, die zum International Player Pathway Programm eingeladen werden.

Wer diese Einladung erhält, bekommt die Chance, drei Monate lang in Amerika zu trainieren. Aus dieser Gruppe werden dann die Spieler ausgewählt, die im Rahmen des Programms für die 2023er Saison insgesamt vier NFL-Teams zugeteilt werden.

Wie funktioniert das NFL Pathway Programm?

Das NFL Pathway Programm wurde ins Leben gerufen, um die weltweite Reichweite der Liga zu vergrößern - und um die Fans anderer Länder über die Identifikation mit einzelnen Spielern noch enger an die Liga zu binden. Das Programm startete 2017 und hat das Ziel, ausländischen Talenten eine längerfristige Chance auf einen Kaderplatz in der NFL zu geben.

Dafür gibt die Liga pro Saison jedem Team einer bestimmten Division die Möglichkeit, je einen internationalen Spieler aus dem Programm zu verpflichten. Der Spieler erhält einen Sonderplatz im Practice Squad, fällt also nicht unter die Kader-Restriktionen. Gleichzeitig kann er sich im täglichen Training aber beweisen und verbessern - und auch den Aufstieg in den aktiven Kader schaffen.

Unter anderen Jakob Johnson (Las Vegas Raiders), Efe Obada (Washington Commanders) und Jordan Mailata (Philadelphia Eagles) haben so den Sprung in die NFL geschafft.

In diesem Jahr ist die AFC South an der Reihe, mit Marcel Dabo (Indianapolis Colts) ist auch hier ein deutscher Spieler vertreten.

International Combine: Sechs deutsche Spieler dabei

Einen solchen Platz zu ergattern ist das Ziel der 44 Spieler, die Anfang Oktober in London vorspielen. Mit Offensive Lineman Luca Jokiel (Heidelberg Hunters), Tight End John Levi Kruse (Hamburg Sea Devils), Linebacker Lino Schroeter (Cologne Crocodiles), Linebacker Flamur Simon (Cologne Centurions), Offensive Lineman Marlon Werthmann (Schwäbisch Hall unicorns) und Offensive Lineman Leander Wiegand (Cologne Centurions) sind dieses Mal sechs deutsche Spieler mit dabei.

Insgesamt ist es die vierte Ausgabe der International Combine. 2018 gab es den Start in Australien, 2019 wurde das Event in Deutschland ausgetragen.

"Die International Combine im zweiten Jahr in Folge in London auszutragen bietet unserem tollen Spiel eine großartige Bühne", erklärte Roman Oben, NFL Vizepräsident für Football-Entwicklung, in einem Statement. "Die Combine erlaubt es uns, neue Talente weltweit zu bewerten und gibt den Teilnehmern die Möglichkeit, sich auf höchstem Level zu messen."