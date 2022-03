NFL: Blockbuster-Trade! Las Vegas Raiders holen Davante Adams von Green Bay Packers

Die Las Vegas Raiders haben für den bislang größten Deal der diesjährigen Free Agency gesorgt, allerdings mit einem Blockbuster-Trade, der Davante Adams in die Stadt der Sünde schickt.

Die Las Vegas Raiders haben sich am Donnerstag massiv verstärkt. Sie einigten sich mit den Green Bay Packers auf einen Trade für Wide Receiver Davante Adams. Im Gegenzug erhalten die Packers einen Erstrundenpick und einen Zweitrundenpick im diesjährigen Draft.

Adams, der erst kürzlich erklärt hatte, nicht unter dem Franchise Tag für die Packers spielen zu wollen, wurde danach prompt ein Wunsch von den Raiders erfüllt: Sie machten ihn zum höchstbezahlten Wide Receiver der Liga mit einer Vertragsverlängerung. Adams erhält einen Kontrakt über fünf Jahre und 141,25 Millionen Dollar, was einem Durchschnittsgehalt von 28,25 Millionen Dollar pro Jahr entspricht. Das ist das höchste Durchschnittsgehalt überhaupt für einen Wide Receiver in der Geschichte der NFL.

Adams war ein Zweitrundenpick der Packers im Draft 2014 und entwickelte sich sukzessive zum wohl besten Wide Receiver in der NFL.

In Vegas hatte Adams vor kurzem erst ein Haus gekauft - sein Nachbar: Raiders-Quarterback Derek Carr. Beide spielten bereits auf dem College von Fresno State zusammen und werden nun erstmals in der NFL gemeinsam auf dem Feld stehen.

© getty Davante Adams spielt nun für die Las Vegas Raiders.

Davante Adams: Aaron Rodgers wusste von Abgang

Adams' bisheriger Quarterback Aaron Rodgers, der erst vor wenigen Tagen seinen neuen Rekordvertrag (50 Millionen Dollar pro Jahr) unterschrieben hat, soll derweil bei den Verhandlungen mit den Packers gewusst haben, dass es zur Trennung mit seinem Lieblings-Receiver kommen würde. Das berichtet Ian Rapoport vom NFL Network, sodass keine negative Reaktion vom exzentrischen QB in Richtung der Franchise zu erwarten ist.

In seinen bisherigen acht Jahren in der NFL brachte es Adams auf 669 Receptions für 8121 Yards und 73 Touchdowns in 116 Spielen.

